The Black Keys präsentieren nach fünf Jahren Pause ein neues Album im Vintage-Sound. Foto: Warner

The Black Keys – Let's Rock

Der Titel Let‘s Rock wirkt natürlich etwas denkfaul. Tatsächlich sollen es die letzten Worte eines in Tennessee hingerichteten Verbrechers gewesen sein. Das konveniert mit der Abbildung eines elektrischen Stuhls am Cover des neuen Albums der Black Keys. Nach fünf Jahren Pause taten sich die beiden Blues-Nerds aus Ohio wieder zusammen und erfüllen den Albumtitel mit Leben. Let‘s Rock ist eine süffige Mischung aus Southern- und Glamrock mit einem Schuss Blues und einer Prise Dreck am Stiefel. Nichts Neues also, aber in der gebotenen Mischung so wirkungsvoll wie immer.

Von einer Beziehungskrise hört man nicht viel: Go, The Black Keys. The Black Keys

***

The Raconteurs – Help Us Stranger

Wenn Jack White mit seinen Haberern als The Raconteurs ein Album einspielt, ist das für ihn eine Prüfung. Gilt es doch das dominante Ego der Dynamik einer gleichberechtigten Gruppe unterzuordnen. Das neueste Resultat so eines Selbstversuchs heißt Help Us Stranger und erfreut mit kompakten, zwischen poppigeren und rockigeren Entwürfen hin und her pendelnden Songs, von denen viele den Charme des Vintage-Sound auskosten. White kraftmeiert kaum, es gilt, einen Flow zu schaffen, der nicht durch die Hyperaktivität dieses einen Alpha-Männchens zerrissen wird. Das gelingt hier ganz gut.

Vintage rules: The Raconteurs. The Raconteurs

***

Willie Nelson – Ride Me Back Home

Man traut es sich fast nicht zu sagen, aber Willie Nelsons Albumtitel verströmen schon lange die Gewissheit der Vergänglichkeit. Um so erbaulicher ist es, das Ride Me Back Home so gar nichts davon einlöst. Hier bringt einer nicht seine letzten Dinge in Ordnung, der 86-jährige Country-Star sprudelt einfach vor Kreativität, wiewohl er in anderen Jahren im Juli schon fünf Alben veröffentlicht hat, heuer ist es sein erstes. Das jazzelt an manchen Stellen, die Söhne Micah und Lukas spielen mit, alles im Grünen. Nelson sattelt das Pferd und reitet für uns in den Sonnenuntergang. Möge die Sonne ihm noch oft aufgehen. (Karl Fluch, 2.7.2019)

Willie Nelson in Topform mit 86: Ride Me Back Home. WillieNelsonVEVO

***