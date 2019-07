Ein Penthouse in London, ein Schloss in Frankreich: Mit "Airbnb Luxe" richtet sich die Unterkunftsvermittlungsplattform nun auch an eine betuchtere Klientel

Keine Frage: Airbnb hat die Suche nach günstigen Unterkünften verändert. Auch wenn es vielen Kommunen und Hoteliers ein Dorn im Auge ist – für viele Reisende (und private Vermieter) ist die 2008 gegründete Plattform ein Segen. Gerade für jene mit einem kleinen Budget.

Und jetzt das.

Mit der Einführung einer neuen Mietkategorie mit dem treffenden Namen Airbnb Luxe greift das Unternehmen nun auch nach dem High-End-Markt. "Mit Airbnb Luxe kommt derselbe Ansatz zum Tragen, den wir seit der Einführung von Airbnb vor mehr als elf Jahren verfolgen. Wir schaffen lokale und authentische Reisemomente – jetzt in noch herausragenderen Unterkünften. Wir möchten die Art und Weise, wie Menschen Luxusreisen wahrnehmen und erleben, neu definieren", lässt sich Airbnb-Mitgründer, CEO und Head of Community, Brian Chesky, zitieren.

Ein Chateau über Airbnb mieten – ab sofort kein Problem. Foto: Airbnb

Villen in der Toskana

Das Luxe-Portfolio von 2.000 Häusern, das seit Dienstag verfügbar ist, umfasst Villen in der Toskana, Skihütten in Neuseeland und Schlösser in Frankreich. Sie wurden aus den 5.000 Immobilien ausgewählt, die bei Luxury Retreats, einem von Airbnb im Jahr 2017 übernommenen High-End-Vermietungsunternehmen, gelistet sind.

Die Kunden für diese Häuser, sagt Chesky, sind die gleichen, die früher, als sie jünger waren, Sofas bei der Firma gemietet haben. Diese hätten jetzt gut bezahlte Jobs und einen entsprechend anspruchsvolleren Geschmack und würden auch gehobene Unterkünfte suchen. Zahlen belegen, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Zuwachs von 60 Prozent bei Buchungen verzeichnete, die 1.000 US-Dollar oder mehr pro Nacht kosten, sagte Chesky der "New York Times".

Casa Coco in Punta Mita, Mexiko Foto: Airbnb

Concierge-Service

Die Luxusunterkünfte müssen bestimmte Kriterien erfüllen: Design, Lage und Ausstattung müssen zu der Umgebung passen. Eine moderne Villa oberhalb von Kapstadts Clifton Beach verfügt beispielsweise über maßgefertigte Oberflächen aus Materialien aus der Region und beherbergt eine umfangreiche Sammlung einheimischer Kunst.

Zusätzlich organisieren persönliche Reiseplaner maßgeschneiderte Entdeckungen und andere Dienstleistungen. Neben preisgekrönten Unterkünften in Neuseeland und Südafrika können Reisende sogar in Schlössern in Frankreich oder historischen Villen in der Toskana Urlaub machen.

Jetzt im Angebot: Nukutepipi, ein privates Atoll in Französisch-Polynesien. Foto: Airbnb

Literaturfans können sich in "The Fleming Villa" in Jamaika, wo Ian Fleming seine Spionageromane schrieb, inspirieren lassen und Luxus am Strand genießen. Wem der Sinn nach absoluter Privatsphäre und Exklusivität steht, der kann eine ganze Insel inklusive eigener Zeitzone buchen: Auf Nukutepipi, auf einem privaten Atoll in Französisch-Polynesien gelegen, hat Guy Laliberté, Gründer des Cirque du Soleil und von Lune Rouge, ein exklusives Resort geschaffen.

Neue Geschäftsfelder

Durchschnittlich kostet eine Unterkunft bei Airbnb Luxe 2.000 US-Dollar (rund 1.800 Euro). Im Vergleich dazu finden Reisende auf der Hauptseite Angebote für weniger als 20 Euro pro Nacht, einschließlich eines Apartments in St. Petersburg um zehn Euro pro Nacht. Für Plus, die Kategorie des Unternehmens, die zwar gehobene, aber nicht unbedingt luxuriöse Immobilien umfasst, liegt der durchschnittliche Preis bei rund 130 Euro pro Nacht.

Während Luxus für Airbnb neu sein mag, hat das Unternehmen seine Aktivitäten bereits auf verschiedene Reisesegmente ausgedehnt. Die "Experiences"-Plattform, auf der Reisende Touren und Aktivitäten mit Airbnb-Gastgebern buchen können, wird an mehr als einem Dutzend Reiseziele weltweit angeboten. Anfang dieses Monats wurde die "Adventures"-Plattform eingeführt, die abenteuerorientierte Übernachtungen anbietet. (max, 27.6.2019)