3000 schwule Männer auf einem Kreuzfahrtschiff. Da will auch die Badehose mit Bedacht ausgewählt sein. "Dream Boat", Arte, 22.50. Foto: Arte / DZF / Gebrüder Beetz

19.40 REPORTAGE

Re: Mach mich nicht an! #MeToo im Londoner Alltag: Ehrenamtliche Mitarbeiter wie Jennifer Calleja beraten Pub-Manager und ihr Personal, wie sie die Gäste vor sexuellen Übergriffen schützen können. Johnny Cassell ist Pick-up-Artist und veranstaltet fast jedes Wochenende Kurse für Männer, die wissen wollen, wie man Frauen erobert. Die Fotojournalistin Eliza Hatch fotografiert Frauen für ihr Projekt "Cheer up Luv" Frauen an den Orten, an denen sie belästigt wurden, um ihre Geschichte öffentlich zu machen. Bis 20.15, Arte

Noch vor #MeToo hat die Londoner Fotografin Eliza Hatch angefangen, Frauen an den Orten zu fotografieren, an denen sie belästigt wurden. Foto: Eco Media/Matthias Wittkuhn

21.45 DOKU

50 Jahre nach Stonewall (André Schäfer, D 2019) Am 28. Juni 1969 entbrannte rund um eine Schwulenbar an der Christopher Street in New York eine Straßenschlacht, die als die Stonewall Riots in die Geschichte einging und die den Beginn der Emanzipation queerer Menschen, seien sie schwul, lesbisch, bi oder trans, markierte. Als die Polizei an jenem Abend anrückte, um Gäste des Stonewall Inn festzunehmen, schlugen diese zurück. Bis 22.50, Arte

22.00 GESPRÄCH

3 nach 9 Dagmar Koller zu Gast bei Giovanni di Lorenzo (Die Zeit) und Judith Rakers (ARD/NDR) im Weserhaus von Radio Bremen. Außerdem im Gespräch: der Sänger Herman van Veen, der Autor Wladimir Kaminer, die Designerin Barbara Becker, der Wissenschaftsjournalist Michael Büker, der Gefängnis- und TV-Gerichtsmediziner Joe Bausch und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Bis 0.00 NDR

22.20 KABARETT

Pratersterne Die erste von acht neuen Folgen mit Hosea Ratschiller im Wiener Fluc mit Stars und Newcomern der Kabarettszene. Zum Start dabei: Andreas Vitasek, Stefanie Sourial, Shootingstar Christoph Fritz und der blonde Engel. Bis 22.50, ORF 1

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Die Kelten – Kampf um Gallien (2/3) Julius Caesar marschiert im 1. Jahrhundert vor Christus in Gallien ein. Sieben Jahre dauert Roms Kampf um Gallien. 52 vor Christus gelingt es dem Arvernerfürsten Vercingetorix, die Kelten gegen Rom zu einen. Vor der Stadt Alesia zerschlägt sich die Hoffnung der Kelten, Vercingetorix wird gefangengenommen. Dokumentarfilm mit Reenactment-Szenen. Bis 23.15, ORF 2

Im September des Jahres 52. vor Christus trafen Römer und Kelten in der Schlacht vor Alesia aufeinander. Foto: ORF/ZDF/BBC

22.50 DOKU

Dream Boat (Tristan Ferland Milewski, D 2017) Einmal im Jahr sticht das Dream Boat in See – es unternimmt eine Kreuzfahrt für schwule Männer. Rund 3000 sind jedes Jahr dabei. Fernab von familiären und gesellschaftlichen Restriktionen begleitet der Dokumentarfilm fünf Männer aus fünf Ländern, die auf dieser Reise ihrem Alltag entfliehen: Marek aus Polen etwa, der die wahre Liebe sucht, Dipankar aus Indien, der in seiner Heimat seine Homosexualität versteckt, und Martin aus Österreich. Sie erleben, dass man sich auch unter 3000 potenziellen Partnern recht einsam fühlen kann. Bis 0.25, Arte