Berlin – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag erneut einen Schwächeanfall erlitten. Bei der Amtseinführung der neuen deutschen Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) in Schloss Bellevue stand sie zunächst ruhig daneben, doch plötzlich begann sie am ganzen Körper zu zittern.

Ähnliches war vor acht Tagen beim Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Ehrenhof des Kanzleramts zu beobachten gewesen. Danach hatte Merkel erklärt, es sei alles in Ordnung, sie habe bloß zu wenig getrunken.

Der neuerliche Vorfall hatte keinen Einfluss auf das Programm der Kanzlerin, sie flog wenig später – wie geplant – zum G20-Gipfel nach Japan. Der Bezirksvorsitzende des bayerischen Hausärzteverbands, Jakob Berger, riet Merkel via "Focus online", sich ehebaldigst medizinisch gründlich durchchecken zu lassen. (bau, 27.6.2019)