Wir kennen es alle: Große Veränderungen sind immer mit ein bisschen Bauchweh verbunden. Besonders wenn sich Dinge verändern, die ein so wesentlicher Teil unserer Routinen sind. Wie zum Beispiel das Wohnzimmer, durch das man auch im Dunkeln problemlos seinen Weg findet, oder eben das Webangebot, das man täglich nutzt.

Aber Veränderungen sind auch etwas Gutes, denn sie eröffnen Möglichkeiten, die vorher nicht da waren – so auch beim Webauftritt des STANDARD. derStandard.at war in seiner Anmutung mittlerweile ein wenig in die Jahre gekommen. Und nachdem hinsichtlich Design und Technik eine Webseite mit dem Alter nicht unbedingt besser wird, war eine Überarbeitung und Modernisierung mehr oder weniger dringend nötig.

Neues Angebot

Seit vielen Monaten arbeiten wir nun an der neuen Webseite und sind heute sehr froh, sie allen UserInnen vorstellen zu können. Natürlich haben wir die letzten Monate genutzt, um das neue Angebot mit vielen von Ihnen auszutesten, und wir bedanken uns für Ihr Feedback. Wir haben so lange optimiert, bis alle Kennzahlen uns gezeigt haben, dass die Änderungen Ihre Nutzung nicht beeinträchtigen und idealerweise sogar verbessern.



Es handelt sich um den ersten Relaunch seit September 2000 – somit wird das neue Design der Seite mit Sicherheit auffallen.

Wir haben derStandard.at einen modernen, frischen Look gegeben.

Auf allen Seiten gibt es nun weniger Elemente als zuvor, was das Lesen vereinfacht.

Die Werbung ist homogener in das Layout eingebunden.

Auch die Farben haben wir überarbeitet, damit sie zeitgemäßer sind.

Die neue Webseite passt sich problemlos an alle Endgeräte an, mobil oder am Desktop. Das bedeutet auch, dass jetzt Tablet-User, die früher vielleicht keine ideale Erfahrung mit der Webseite machten, sie jetzt in vollen Zügen genießen können.

Die größten Änderungen sind allerdings von außen nicht zu erkennen. Die Betreuung der Seite ist für unsere Redaktion einfacher geworden: Das bedeutet auch, dass JournalistInnen mehr Zeit für Inhalte haben. Vor allem sind für die gesamte Auslieferung und Architektur der Webseite die aktuellsten Technologien zum Einsatz gekommen. Dadurch eröffnen sich viele Möglichkeiten, etwas Neues zu schaffen. Wie zum Beispiel neue Storytelling-Formate und viele andere Ideen, die wir nun umsetzen können.

Eine der wahrscheinlich auffallendsten Veränderungen ist die neue Navigation. Ab sofort ist das gesamte Navigationsmenü über die drei Punkte links vom STANDARD-Logo von jeder Seite aus erreichbar.

Zusätzlich haben wir mehrere Subdomains erstellt: "Über uns" finden Sie jetzt auf about.derStandard.at, Immobilien- und Jobsuche sind auf immobilien.derStandard.at bzw. jobs.derStandard.at zu finden, auch das Aboservice kann über abo.derStandard.at aufgerufen werden.

Einige Features, die LeserInnen vielleicht vermissen, werden wir noch nachreichen. So zum Beispiel die Kursinfo- und Fußballtabellen. Von anderen, wie dem Wetter, haben wir uns ganz verabschiedet, da es dafür mittlerweile viele Spezialisten gibt.

Die meisten App-UserInnen haben bestimmt bereits das Update mit unserem neuen Auftritt installiert. An der App wird weitergearbeitet, um die bestmögliche mobile Erfahrung für unsere LeserInnen herzustellen.

Anderes wiederum haben wir aktualisiert – so kann man jetzt das Kreuzworträtsel auch mobil spielen und unsere Quizze haben einen frischeren, dynamischeren Look bekommen.

Was besonders PosterInnen vielleicht schon entdeckt haben, ist die Tatsache, dass sie jetzt in den Apps und mobil auf ihr User-Profil und somit alle ihre Beiträge, MitposterInnen und persönliche Einstellungen zugreifen können.



Umgewöhnen und wohlfühlen!

Wir freuen uns über jede Rückmeldung und Anregung, um die neue Webseite so nah wie möglich an den Vorstellungen unserer LeserInnen zu gestalten.

Wenn Sie Fragen zum Relaunch haben, schreiben Sie bitte in das Forum unter diesem Artikel. Unser Community-Team wird dort laufend präsent sein und auf Ihre Kommentare eingehen. Für Feedback zur neuen Webseite bitten wir Sie, den Feedback-Button zu verwenden.