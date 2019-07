Angestellter. Lebt in den Hohen Tauern und arbeitet in Wien.

Heutzutage steht der Politiker im Dauerstress. Das Regierungsamt, die Partei, die Ortsgruppe, die Zeitung, das Radio und das Fernsehen, seit einiger Zeit auch noch Facebook, Twitter und Co - überall muss er Präsenz zeigen. Der Politiker von heute unterwirft sich dem "Sofortismus" unserer Medien- und Konsumgesellschaft. Wie sonst sollte er sich im Wettbewerb behaupten? Wer zum jüngsten Vorfall nicht sofort auf Facebook reagiert, zeigt Schwäche. Warum kommt da nichts? Ist er abgetaucht? Ist er krank? Er wirkte ja schon etwas matt beim letzten Interview. Macht er Urlaub? Oder bereitet er gar schon seinen Abgang vor?

Ibiza-Gate brachte Politiker und Journalisten um ihr Wochenende

Die Ibiza-Videos wurden an einem Freitagabend veröffentlicht. Vor gar nicht allzu langer Zeit waren da die Politiker, Journalisten und alle anderen schon längst im Wochenende. Heute kann man in Echtzeit alle möglichen Reaktionen lesen und hören. Auch die, von denen man gar nichts wissen will. Und dann kommt am Samstag gleich die Pressekonferenz. Zugegeben – es handelte sich um eine veritable Regierungskrise. Doch es war schon bemerkenswert, wie Politiker und Journalisten das Wochenende über durcharbeiteten.

Es braucht mehr Politiker, die nachdenken

Die Politiker sind in Dauerbereitschaft, immer bereit zum nächsten Posting auf Facebook und Instagram. Wirklich alle? Nein, einen gibt es, der nachdenkt, bevor er spricht. Einen, der jedes Wort abwägt. Das ist der Bundespräsident. Aber auch er musste am Ibiza-Wochenende vor die Kamera treten. Der Zeitgeist macht vor niemandem halt. Schade. Angesichts von Klimakrise und wachsender sozialer Kluft, digitalem Wandel und ausbrechenden Handelskriegen brächte es viel mehr Politiker, die erst nachdenken, bevor sie den Mund aufmachen oder das Posting hochladen. (Markus A. Gaßner, 28.6.2019)