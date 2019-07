Lauerzersee, Lauerz, Schweiz

In den Schwyzer Alpen liegt der Lauerzersee und in ihm die "Genussinsel Schwanau" samt Restaurant. Man könnte mit einem Fährschiff rüberfahren – aber was ein echter Wildschwimmer ist, packt seine Sachen in ein wasserdichtes Behältnis und schwimmt hinüber. (max, 7.7.2019)