Während Firefox am Desktop eine relativ stabile Nische im Browsermarkt innehat, spielt der Mozilla-Browser auf mobilen Geräten bislang kaum eine Rolle. Das will der Hersteller nun mit einem neuen Browser für Android ändern, den Interessierte ab sofort ausprobieren können.

Kombination

Die Firefox Preview versteht sich als eine Art Mischung aus dem alten Firefox mit dem ganz auf Privacy fokussierten Firefox Klar. Das heißt, dass viele der Anti-Tracking-Funktionen auch hier übernommen werden. Für viele User aber wohl mindestens so wichtig: Firefox Preview nutzt eine komplett neue technologische Grundlage, die nicht zuletzt deutliche Performance-Verbesserungen verspricht. Konkret basiert die neue App nun auf Firefox Quantum, also jenem Projekt, mit dem vor einiger Zeit auch schon die Desktop-Ausgabe des Browsers umgemodelt wurde. Dadurch soll Firefox Preview bis zu zweimal so flott sein wie die aktuelle App für Android.

Der neue Firefox Preview. Screenshots: Proschofsky / STANDARD

Zudem gibt es auch ein neues User Interface, das ebenfalls minimalistisch gestaltet ist, sich also auf die wichtigsten Aufgaben konzentriert. Ein interessantes Feature ist es dabei Webseiten in "Sammlungen" zusammenzufassen, die dann gemeinsam aufgerufen werden können. Der neue Dark Mode von Android Q wird in Firefox Preview ebenfalls bereits unterstützt.

GeckoView

Mozilla betont aber noch einen weiteren Faktor: Während fast alle anderen Browser unter Android Blink, und somit die Rendering Engine von Google, verwenden, nutzt Firefox eine Eigenentwicklung: GeckoView. Dieses soll auch nicht bloß auf den Firefox beschränkt bleiben, die Rendering-Engine soll künftig auch von anderen Apps genutzt werden können.

Download

Die Firefox Preview steht als eigener Eintrag im Play Store zum Download bereit. Der Hersteller verweist in diesem Zusammenhang auf den frühen Entwicklungsstand, es kann also noch zu Problemen kommen. Man wolle darüber Feedback sammeln, um dann im Verlaufe des Jahres eine stabile Version zu veröffentlichen – die den klassischen Firefox für Android ersetzen wird. Der neue Fokus auf Firefox Preview bedeutet zudem, dass Mozilla die Entwicklung von Firefox Klar zumindest vorübergehend pausiert. (Andreas Proschofsky, 28.6.2019)