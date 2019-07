Hamilton ist im ersten Training in Österreich der Schnellste. Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Spielberg – Weltmeister Lewis Hamilton ist mit einer Bestzeit in den 32. Formel-1-Grand Prix von Österreich gestartet. Der Mercedes-Weltmeister erzielte am Freitag im ersten Freien Training in Spielberg mit 1:04,838 Min. und 0,144 Sek. vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel die schnellste Rundenzeit. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas legte nach einem Tausch der Power-Unit verspätet los und wurde Dritter.

Bester Fahrer von "Gastgeber" Red Bull war Max Verstappen auf Platz fünf. Der niederländische Vorjahressieger ist einer der Publikumslieblinge beim neunten Saison-Lauf am kommende Sonntag (15.10 Uhr, live ORF 1). Alleine wegen ihm kommen über 20.000 holländische Fans in die Steiermark.

Das zweite Freitag-Training der Formel 1 beginnt um 15.00 Uhr. Mercedes hat im Vorjahr auf dem Red Bull Ring einen Doppel-Ausfall hinnehmen müssen und zählt die Strecke in der Steiermark zu den eher nicht so idealen Strecken für das "Silberpfeil"-Team. (APA, 28.6.2019)

Freitag-Training für den Formel-1-Grand-Prix von Österreich in Spielberg, 1. Session am Vormittag:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:04,838 Min.

2. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,144 Sek.

3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 0,161

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 0,303

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,422

6. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 0,540

7. Carlos Sainz (ESP) McLaren 0,664

8. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1,008

9. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1,038

10. Lando Norris (GBR) McLaren 1,287

11. Romain Grosjean (FRA) Haas 1,297

12. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1,434

13. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 1,447

14. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1,545

15. Sergio Perez (MEX) Racing Point 1,619

16. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1,870

17. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1,891

18. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1,918

19. George Russell (GBR) Williams 1,967

20. Roberto Kubica (POL) Williams 2,827