Wien/Graz – In der Vielzahl an Uni-Rankings hat man mitunter etwas Mühe, den Überblick zu bewahren. Erst vor gut einer Woche wurde das "QS University Ranking 2020" veröffentlicht, das die besten heimischen Hochschulen erst im dreistelligen Bereich reihte. Erfreulicher sieht es im nun bekanntgebenen Times-Higher-Education-Ranking (THE) der "Jungen Universitäten" aus.

Leichte Verbesserungen im THE-Ranking

Unter den Unis, die in den vergangenen 50 Jahren gegründet wurden, konnten die Medizinischen Universitäten Graz und Wien auf die Plätze 30 und 32 von insgesamt 351 erobern. Als "Junguni" gehen die beiden freilich nur deshalb durch, weil sie 2004 aus der Uni Wien bzw. Graz ausgegliedert wurden und seither eigenständige Universitäten sind.

Im Vorjahr kam die Medizin-Uni Wien auf Platz 38, die Medizin-Uni Graz auf Platz 41. Das THE-Ranking der "Jungen Unis" führen die Hong Kong University of Science and Technology, die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne und die Nanyang Technological University in Singapore an.

Weiteres Ranking

Die Wirtschaftsuniversität (WU) Wien nahm indessen erstmals an dem von der britischen Wochenzeitung "The Economist" herausgegebenen Ranking teil. Mit ihrem Studium "Master in International Management/CEMS (MIM)" kam sie auf Rang 5 von 40 erfassten Programmen.

Gemessen wurde dabei deren Qualität und der Karriereerfolg der Absolventen. Angeführt wird das Ranking von der HEC Paris, gefolgt von der Universität St. Gallen und der SKEMA Business School. (red, APA, 29. 6. 2019)