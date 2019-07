In dieser Galerie: 2 Bilder Logo von vol.at Foto: Russmedia Marc Springer, Chefredakteur von vol.at Foto: Russmedia

Die KommAustria hat der Russmedia Digital GmbH per Bescheid die Zulassung für vol.at TV erteilt. Das Programm der Bewegtbildplattform wird ab sofort dreimal wöchentlich in einem Programmfenster von Ländle TV ausgestrahlt und ist via UPC/Magenta in ganz Österreich empfangbar. Die Ausstrahlungstermine sind Freitag 22 Uhr, Samstag 11.30 sowie Sonntag 15.30 Uhr.

vol.at wird zur Gänze eigenproduziert und setzt Schwerpunkte auf Nachrichten sowie verschiedene Talk-Formate. Ein rund 30-minütiger Wochenrückblick bietet lokale und regionale Beiträge über Sport, Kultur, Wirtschaft, Vereinsleben und karitative Themen aus dem Ländle.

"Wir freuen uns sehr über den positiven Bescheid", sagt VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer, der das TV-Projekt inhaltlich verantwortet. (red, 30.6.2019)