19.40 EISENBAHNNOSTALGIE

Re: Bahn-Abenteuer Dogu Express 24 Stunden braucht der Dogu-Express für die Strecke von Ankara quer durch die Türkei nach Kars. Mit 70 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit wirkt er wie aus der Zeit gefallen. Bis 20.10, Arte

20.15 SPORTLERDRAMA

Foxcatcher (USA 2014, Bennett Miller) Ein verschrobener US-Milliardär will sich um den Ringsport verdient machen und holt einen einstigen Goldmedaillengewinner in sein privates Trainingszentrum. Mit tragischen Folgen. Steve Carrell beeindruckt in Bennett Millers, an einen realen Fall angelehntem Drama in einer ernsten Rolle, Channing Tatum legt ungeahnte Verletzlichkeit an den Tag. Bis 22.15, One

20.15 LOB DES MÜSSIGGANGS

Alexander, der Lebenskünstler (Alexandre le bienheureux, F 1968, Yves Robert) Bauer Alexander wird von seiner Frau ständig auf Trab gehalten. Als sie stirbt, wittert er die Chance, ein arbeitsfreies Leben zu genießen. Zumindest bis er Agathe (Marlène Jobert) kennenlernt. Philippe Noiret in Yves Roberts Komödie als sympathischer Müßiggänger. Bis 21.45, Arte

Foto: © 1968 Gaumont/Sofinergie 4/Made

20.15 HORROR

The Returned (E/CDN 2013, Manuel Carballo) Mit einer täglichen Impfung zurück von der Zombieexistenz ins echte Leben: Mit dem Versiegen der Serumvorräte wird es für eine Ärztin (Emily Hampshire) und ihren Mann (Kris Holden-Ried) eng. Die spanisch-kanadische Produktion schüttelt die Versatzstücke des Genres durch. Bis 22.10, Tele 5

21.10 MAGAZIN

Thema Mit Christoph Feurstein: Tödliche Explosion im Gemeindebau. / Heißes Wochenende in Spielberg. / Schattenspringer-Krankheit: wenn die Sonne unerträglich schmerzt. / Michael Schottenberg – Schauspieler, Regisseur, Autor und Dancing Star. Bis 22.00, ORF 2

22.25 COMICVERFILMUNG

Hulk (USA 2003, Ang Lee) Lee nimmt seinen giftgrünen Helden, der sich selbst nicht wiederkennt, ernst. Das Ergebnis ist eine der nach wie vor besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 1.10, ATV

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Geister der Vergangenheit Nicht nur im Kino und im Fernsehen sind die 90er-Jahre wieder omnipräsent. Warum eigentlich? Das bulgarische Plowdiw wiederum kann auf eine 8000 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Als Kulturhauptstadt entdeckt der Ort seine einstige Blüte heuer gerade neu. Bis 23.25, ORF 2

23.15 WESTERN

Die Gewaltigen (The War Wagon, USA 1967, Burt Kennedy) Ein Revolverheld soll einen Farmer killen, ein Gegenangebot und ein gemeinsam geplanter Überfall sorgen für ungeahnte Wendungen. Westernspezialist Burt Kennedy spannte mit John Wayne und Kirk Douglas zwei Genregiganten zusammen. Das Gipfeltreffen überzeugt vor allem dank eines gerüttelt Maß Ironie. Bis 0.50, HR