Aus Protest gegen die Fahnenzeremonie zum Jahrestag der Rückgabe an China geraten erneut Demonstranten mit der Polizei aneinander

In dieser Galerie: 6 Bilder Die Demonstranten verschafften sich Zugang zum Legislativrat. Foto: REUTERS/Tyrone Siu Tausende Demonstranten versammelten sich am Montag, um gegen die jährliche Fahnenzeremonie zu demonstrieren. Foto: REUTERS/Tyrone Siu Polizisten setzten am Montag in der Früh Schlagstöcke und Pfefferspray gegen Demonstranten ein. REUTERS/Thomas Peter Am Montagnachmittag ist eine Großdemonstration geplant. REUTERS/Thomas Peter Die Demonstranten im Legislativrat. Foto: APA/AFP/VIVEK PRAKASH Der Sitzungssaal ist besetzt. Foto: AP/Kin Cheung

DER STANDARD

Hongkong – In Hongkong haben hunderte Demonstranten das Parlament gestürmt. Mit einem Rollwagen aus Metall, Stöcken und Gerüstteilen zertrümmerte eine kleine, hauptsächlich aus Studenten bestehende Gruppe einen aus verstärktem Glas bestehenden Eingang und bahnte sich ihren Weg in das Gebäude des Legislativrats. Sie rissen Bilder von den Wänden und besprühten die Wände mit Graffiti.

Die mit Schlagstöcken ausgestattete Bereitschaftspolizei setzte Pfefferspray ein. Hunderte Protestierende strömten daraufhin in die Parlamentshalle – nach wie vor ist unklar, wie viele Personen sich in den späten Abendstunden noch im Gebäude aufhielten.

Foto: REUTERS/Stringer

Einige demokratische Abgeordnete versuchten vorher einzuschreiten und die Demonstranten von einer Erstürmung des Gebäudes abzuhalten. "Dies ist nicht das, was wir wollen – aber die Regierung hat uns gezwungen, uns so auszudrücken", sagte der 20-jährige Demonstrant Benny.

Jahrestag der Rückgabe

Die Zusammenstöße ereigneten sich rund um die Feierlichkeiten zum 22. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China. Laut "Times" soll es bereits einige verletzte Demonstranten geben. Auch 13 Polizeibeamte seien zur Behandlung in Kliniken gebracht worden.

Die Speerspitze der Demonstranten war mit Helmen, Schutzbrillen und Regenschirmen – die schon bei den Pro-Demokratie-Protesten von 2014 zum Symbol der Demonstranten avancierten – ausgerüstet, um sich vor den Schlagstöcken und Pfeffersprayangriffen der Polizei zu schützen.

Lokalmedien berichteten am Sonntag zudem von einem mutmaßlichen Selbstmord im Zusammenhang mit den Protesten. Eine 29-jährige Frau schrieb in einem Facebook-Posting kurz bevor sie vom Dach eines Shoppingcenters im Finanzdistrikt fiel, sie werde nicht an den Protesten teilnehmen, forderte von ihren Mitbürgen aber sprichwörtlich nachzutanken, um den Protesten neue Energie zu bescheren. Die Demonstranten hielten ein Memorandum für sie ab.

Als Zeichen des Protests hissten die Protestierenden zudem die schwarze Bauhinien-Flagge vor dem Legislativrat – ein Zeichen der Rebellion und eine Abwandlung der traditionell roten Flagge, die von der Stadtblume Hongkongs geziert wird.

Zeremonie nur per Livestream

Anders als sonst üblich verfolgten Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam und geladene Gäste die Zeremonie am Montagmorgen nicht im Freien, sondern auf einem Bildschirm in einem nahegelegenen Kongresszentrum, was mit schlechtem Wetter begründet wurde. 5.000 Exekutivbeamte schützten die Teilnehmer der Fahnenzeremonie, tausende schwarzgekleidete Demonstranten fanden sich jedoch zugleich ein, um ihren Protest zu äußern. Auch die Hauptverkehrsknotenpunkte Harcourt Road und Lung Wo Road wurden von den Demonstranten besetzt.

Livestream des Guardian. Guardian News

In ihrer Rede entschuldigte sich Lam erneut für ihr Vorgehen, betonte aber, in guter Absicht gehandelt zu haben: "Ich werde meine Lektion lernen und sicherstellen, dass die zukünftige Arbeit der Regierung enger und besser auf die Bestrebungen, Gefühle und Meinungen der Gemeinschaft eingeht", sagte Lam. Die Hongkonger Führung müsse dringend ihren Regierungsstil reformieren, was von ihr selbst ausgehen werde. Weiter versprach Lam, sich um mehr Wohnraum zu kümmern und das Bildungs- und Gesundheitssystem zu stärken.

Lams Rede wurde von der prodemokratischen Abgeordneten Helena Wong Pik-wan unterbrochen, die wiederholt rief: "Carrie Lam, tritt zurück, zieh das böse Gesetz zurück!", bevor sie von Sicherheitsleuten aus dem Raum gebracht wurde.

Großdemonstration geplant

Der jährliche Protestmarsch dürfte wegen der ohnehin aufgeheizten Stimmung in der Finanzmetropole in diesem Jahr besonders groß ausgefallen sein. Viele Hongkonger wollten zum ersten Mal überhaupt an den Protesten teilnehmen, weshalb mindestens mehrere Hunderttausend Personen erwartet wurden. Aufgrund der morgendlichen Proteste versuchte die Exekutive die Demoführer zur Absage der Proteste zu bewegen, was diese kategorisch ablehnten.

In den vergangenen Wochen erlebte Hongkong wegen eines umstrittenen, Auslieferungen an China betreffenden Gesetzes die größten Proteste seit drei Jahrzehnten. Bis zu zwei Millionen Menschen gingen auf die Straße, um gegen die Politik der Regierungschefin Lam zu protestieren.

Das Auslieferungsgesetz würde es Hongkongs Behörden erlauben, von China beschuldigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker warnen, dass Chinas Justiz nicht unabhängig sei und der politischen Verfolgung diene. Auch drohten Folter und Misshandlungen.

Gesetz vorläufig auf Eis gelegt

Lam hatte das Auslieferungsgesetz nach dem Aufschrei in der Bevölkerung zwar auf Eis gelegt – die Demonstranten wollen aber weiter protestieren, bis das Gesetz offiziell zurückgenommen wird, inhaftierte Mitglieder der Protestbewegung freikommen und Polizisten bestraft werden, die gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen sind.

Am 1. Juli 1997 hatte Großbritannien seine Kronkolonie Hongkong an China zurückgegeben. Eigentlich stehen den Hongkongern laut Rückgabevertrag bis 2047 mehr Freiheiten zu als Chinesen in der Volksrepublik. Doch immer mehr Hongkonger fühlen, dass Peking schon jetzt ihre Rechte beschneidet. (APA, red, 1.7.2019)