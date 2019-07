Ob Fuchsia je vollständig Android auf Smartphones ersetzen wird, ist derzeit noch unklar. Foto: Proschofsky / STANDARD

Es ist derzeit eines der spannendsten Projekte bei Google: Unter dem Namen Fuchsia arbeit das Unternehmen an einem von Grund auf neu entwickelten Betriebssystem. Auf Fragen zu dessen Zielsetzung gibt sich Google üblicherweise sehr zurückhaltend, klar ist aber, dass die Entwicklung zuletzt deutliche Fortschritte gemacht hat. Nun gibt es den nächsten Meilenstein.

Entwicklung

Google hat eine erste Webseite für Fuchsia veröffentlicht. Unter fuchsia.dev werden ab sofort Informationen für Entwickler geboten. So wird hier die offizielle Dokumentation zusammengefasst, zudem gibt es Code-Beispiele, die bei der Entwicklung von Programmen helfen sollen. Auch der komplette Quellcode ist nun über diese Seite zu erreichen.

Hintergrund

Im Gegensatz zu Android oder Chrome OS ist Fuchsia wirklich eine komplette Neuentwicklung. Das heißt vor allem, dass statt Linux ein eigener Kernel namens Zircon zum Einsatz kommt. Immer wieder kursieren Spekulationen, dass es sich bei Fuchsia um einen Android-Nachfolger handelt. Google selbst bemüht sich aber die diesbezüglichen Erwartungen niedrig zu halten. So betonte etwa Android- und ChromeOS-Chef Hiroshi Lockheimer vor einigen Wochen, dass Fuchsia vor allem dazu diene neue Technologien auszuprobieren.

Spekulationen

Dies weist daraufhin, dass Fuchsia kein vollständiger Android-Ersatz wird, sondern nach und nach neue Entwicklungen aus diesem in Android übernommen werden. Am spannendsten – und tiefgreifendsten – wäre hier ein Wechsel von der Linux-Basis auf Zircon – womit eine Art Android "Next Generation" entstehen würde. Allerdings betont Lockheimer auch, dass Fuchsia in seiner Gesamtheit durchaus für neue Geräteklassen von Interesse sein könnte. Passend dazu gibt es Hinweise, dass Fuchsia mittlerweile auf neuen Smart-Home-Geräten von Google getestet wird. (apo, 1.7.2019)