Andreas Stolz ist wohl einer der leidenschaftlichsten Quizzer Österreichs – er hat gefühlt jedem Pubquiz zwischen Neusiedler See und Bodensee schon einmal Besuch abgestattet. Auch die Nachbarländer sind vor ihm nicht sicher, so ist er regelmäßig auch in Zürich, Berlin und Memmingen zum Quizzen. Daher ist er natürlich auch eines der Gründungsmitglieder des Österreichischen Quizverbands.