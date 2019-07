In dieser Woche soll es um ein Kleidungsstück gehen, das die Vorzüge eines jeden Mannes in Szene setzt. Ob Brusthaar, Bauch oder Muskelmasse, das Feinripp-Unterhemd weiß jeden Körper zu nehmen. So wird das blütenweiße Wäschestück im Sommer konsequenterweise selten unter Hemd oder T-Shirt versteckt. Meist darf es ganz allein raus an die frische Luft. Seine Qualitäten wissen vor allem Männer zu schätzen, die jobbedingt regelmäßig den großen Auftritt hinlegen. Robert Redford, Matt Damon, Bruce Willis, Freddie Mercury, sie alle haben sich schon zur Freude ihrer Fans im ärmellosen Unterhemd gezeigt.

Das ist nicht weiter verwunderlich. Das weiße Stück Baumwollmaschenware verleiht Selbstbewusstsein. Nicht selten geht es einher mit einer verschwitzten, breitbeinigen Macho-Attitüde. Die ist noch immer weitverbreitet: Viele Männer fühlen sich in Feinripp wie Adonis (oder mindestens wie der junge Brad Pitt in "Aus der Mitte entspringt ein Fluss"). Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass das Unterleiberl nicht nur von dem mexikanischen Drogenboss "El Chapo" (er wurde in einem schmuddeligen Unterhemd von der Polizei gefasst) getragen wird, sondern bei diesen Temperaturen überall zu sehen ist: Auf der Baustelle, der Donauinsel, in der Warteschlange beim Billa und ja – sogar in Paris.

Dries Van Noten holte für das kommende Frühjahr ein blütenweißes Unterhemd raus. Foto: Dries Van Noten

Während der Männermodewoche ließ ausgerechnet Dries Van Noten, jener zurückhaltende belgische Modedesigner, der sonst gern Männerhemden mit artifiziellen Blumendrucken vorführt, ein Männermodel in weißem Feinripp auf den Laufsteg: Der Auftritt geriet entsprechend keimfrei. Auch der neue Celine-Designer Hedi Slimane zeigte Unterhemden an schmalen, blassen, jungen Männern. Er ließ sie unter Halbarmhemden hervorblitzen.

John Travolta reloaded: Der Mann im Unterleiberl bei Celine. Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Die Modedesigner machten klar: Das Unterleiberl ist längst nicht mehr nur etwas für in die Jahre gekommene Drogenbosse. Es ist auch für all jene Männer da, die Ironie verstehen und mit dem Macho-Image des Unterhemds zu spielen wissen.

Feinripp plus Goldkette: Der Rapper Anderson Paak.

Der kalifornische Rapper Anderson Paak trägt es unter seinen Prada-Hemden. Und der Berliner Stylist Marc Göhring? Er hat für seinen sommerlichen Auftritt noch nicht mal Muskeln nötig. Wieso auch?