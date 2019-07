Google arbeitet an einem neuen Dienst zum einfachen Austausch von Dateien. Grafik: Google

Der schnelle Austausch von beliebigen Dateien zwischen zwei Geräten: Für dies Aufgabe bietet Google seit einiger Zeit einen Dienst namens "Android Beam" an. Dieser hat aber zwei entscheidende Nachteile: Er setzt das Vorhandensein eines NFC-Chips voraus, zudem funktioniert das Ganze auch nur begrenzt zuverlässig. Entsprechend hat sich Google dazu entschlossen mit dem kommenden Android 10 die Beam-Funktionalität zu streichen. Wie sich nun aber zeigt offenbar nicht ersatzlos.

Sharing

Unter dem Namen "Fast Share" arbeitet Google derzeit an einem neuen Dienst, der stark an Apples "Airdrop" erinnert. Bei XDA Developers ist es bereits gelungen, die neue Funktionalität zu aktivieren, und passende Screenshots anzufertigen. Dabei zeigt sich, dass künftig direkt über die Share-Funktion des Geräts Bilder, Videos oder auch andere Dateien mit anderen Geräten im Umfeld getauscht werden können. Dies soll offenbar nicht nur mit Android-Smartphones und -Tablets funktionieren, auch eine Smartwatch, ein iPhone oder auch Chromebooks sind in der Liste zu finden. Wirklich verwenden lässt sich das Ganze allerdings noch nicht, insofern ist auch unklar, ob wirklich all diese Geräte vom Start weg unterstützt werden.

Einige Screenshots von "Fast Share". Screenshots: XDA Developers

Ablauf

Auf der technischen Seite soll die Übertragung mithilfe von Bluetooth oder Wifi Direct abgewickelt werden. Dabei wird die Kontaktaufnahme via Bluetooth initiiert, der eigentliche Transfer erfolgt dann aber mittels Wifi Direct, das deutlich bessere Übertragungsraten erlaubt. Auch größere Dateien sollen sich damit tauschen lassen, was bei Android Beam ein Problem darstellte. "Fast Share" soll über ein Update der Google Play Services an sämtliche bestehenden Android-Smartphones ausgeliefert werden, eine neue Betriebssystemversion ist insofern nicht notwendig.

Vorgeschichte

Bei all dem bleibt vorerst noch unklar, wann "Fast Share" wirklich offiziell freigeben wird. Dass sich die Funktionalität aber bereits teilweise aktivieren lässt, legt nahe, dass es nicht mehr allzu lange dauern sollte. Wer nicht darauf warten will, der kann auch Googles eigenen Dateimanager "Files Go" benutzen, der eine ähnliche Funktionalität beherbergt. In einem Pressegespräch am Rande der Google I/O hatte das Unternehmen gegenüber dem STANDARD betont, dass man überrascht gewesen sein, wie beliebt der direkte Dateiaustausch über die App unter den Nutzern sei. Eventuell hat diese Erkenntnis das Unternehmen nun dazu verlasst, diese Funktionalität direkt ins System zu integrieren. (apo, 1.7.2019)