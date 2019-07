Die von Toshiba und Western Digital betriebene Speicher-Fabrik in Yokkaichi wurde durch einen Stromausfall teilweise lahmgelegt. Foto: APA/AFP/KAZUHIRO NOGI

Ein Stromausfall in der Provinz Yokkaichi, Japan, hat die Produktion von Flash-Speicher in einer von Western Digital und Toshiba betriebenen Fabrik teilweise lahmgelegt. Der Vorfall hat sich laut den Unternehmen bereits am 15. Juni ereignet und dürfte dazu führen, dass geplante NAND-Flash-Wafer mit einer Kapazität von insgesamt sechs Exabyte nicht produziert werden können.

Wiederherstellung bis Mitte Juli

Das entspricht laut Western Digital einem Großteil der Speicher, die im ersten Quartal 2020 ausgeliefert werden sollten. Ein Exabyte sind etwa eine Million Terabyte oder eine Milliarde Gigabyte.

Bis Mitte Juli wollen die Unternehmen wieder zur vollen Kapazität zurückkehren, wie Reuters meldete. Für Kunden könnte das einen kurzfristigen Preisanstieg bei NAND-Flash-Speicher bedeuten. (red, 1.7.2019)