Spannende Szene beim Formel-1-Grand-Prix von Österreich in Spielberg mit Charles Leclerc außen und Max Verstappen innen. foto: imago/andy hone

Spielberg/Wien – Zum zweiten Mal in Folge hat am Sonntag der Niederländer Max Verstappen den Formel-1-Grand-Prix von Österreich in Spielberg gewonnen. Die ORF-Übertragung des Rennens laut Angaben des Senders bis zu 747.000 Zuschauer verfolgt. Im Schnitt sahen am Sonntag 672.000 zu, was einem Marktanteil von 47 Prozent entsprach.

Noch erfolgreicher war der Sender aber mit seiner Nachberichterstattung bis 17.00 Uhr: Hier wurden 696.000 Zuschauer bei einem Marktanteil von 51 Prozent erreicht. (APA, 1.7.2019)