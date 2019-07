Ein Eurocopter EC 135 bei einer Flugshow in Fassberg. Foto: APA/AFP/PATRIK STOLLARZ

Berlin – In der Nähe von Hameln ist ein Schulungs-Hubschrauber der Bundeswehr mit zwei Menschen an Bord abgestürzt. Es gebe bisher noch keine Erkenntnisse, weshalb der Helikopter des Typs EC 135 von Eurocopter verunglückt sei, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag.

Der Heeres-Helikopter gehöre zum Internationalen Hubschrauber-Ausbildungszentrum in Bückeburg und sei bei dem Ort Dehmkerbrock niedergegangen. Zum Schicksal der beiden Insassen des Helikopters äußerte sich die Bundeswehr zunächst nicht. Medienberichten zufolge wurde eine Person getötet. Nach Informationen aus Militärkreisen befanden sich ein Fluglehrer und eine Pilotin in Ausbildung an Bord der Maschine.

Erst am Montag vergangener Woche war beim Zusammenstoß von zwei Eurofighter-Jets während eines Übungsflugs über Mecklenburg-Vorpommern ein Pilot getötet worden. (Reuters, 1.7.2019)