Marcus Rashford und United passen gut zusammen. Foto: REUTERS/Powell

Manchester – Englands Teamstürmer Marcus Rashford hat am Montag einen neuen Vierjahresvertrag beim Rekordmeister Manchester United unterschrieben. Laut Medienberichten soll der 21-Jährige nun rund 250.000 Pfund (279.000 Euro) pro Woche verdienen. In der abgelaufenen Saison erzielte Rashford 13 Tore in 47 Pflichtspielen für United. (APA, 1.7.2019)