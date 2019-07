Dass es am Neusiedler See am Wochenende zu Mittag locker 35 Grad im Schatten hatte und sich jeder nicht vollkommen Gestörte da entweder in den Schatten legte oder im See plantsche, war aber kein Grund, nicht genau dann in der prallen Sonne unterwegs zu sein: In Klagenfurt wird es diesen Sonntag eher auch nicht kühl sein.

Pause machen und die Beine hochlegen kann ich ja später. In einer Woche. Hoffentlich. Endlich. Wenn ich mir schwören werde: "Nie wieder". – So wie nach dem letzten Mal. Und ich ganz genau weiß, dass es mich ein paar Tage später schon wieder in den Beinen jucken wird. (Thomas Rottenberg, 3.7.2019)

Anmerkung im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Der Aufenthalt im The Parcels Hotel in Podersdorf wurde regulär gebucht und bezahlt.





