Shell Beach, Australien

Blendend weiß erstreckt sich der Shell Beach über 40 Kilometer entlang der westaustralischen Shark Bay, einem UNESCO-Welterbe. Seinen Namen verdankt er dem Umstand, dass er nicht wie gewohnt mit Sand bedeckt ist, sondern aus einer bis zu zehn Meter dicken Schicht aus Milliarden von kleinen Herzmuscheln besteht. Die außergewöhnlichen Mengen der Muscheln wurden in ca. 6.000 Jahren durch Wind und Wellen angeschwemmt. In Ufernähe liegen die Muscheln der Art "Fragum erugatum" lose aufeinander, während sie an den landeinwärts gelegenen Strandabschnitten eine feste Schicht gebildet haben, die früher sogar als Baumaterial verwendet wurde. Rund um den Shell Beach gibt es mehrere Wanderwege und Aussichtspunkte, von denen aus Urlauber die Muschelbucht noch besser genießen können – und mit etwas Glück Haie, Delfine, Wale, Schildkröten und Dugongs erspähen, die sich in der Shark Bay heimisch fühlen.