Die Einladung zum Galaxy Note 10 Event. Grafik: Samsung

Eines ist schon vor dem Launch jeder neuen Generation des Galaxy Note sicher: Auch diese wird wieder einen Stift beinhalten. Immerhin handelt es sich dabei um jenes Feature, mit dem Samsung sein zweites Smartphone-Flaggschiff von der Galaxy-S-Reihe abgrenzt. Dass sich dies auch heuer nicht ändern wird, daran lässt der südkoreanische Hersteller keinen Zweifel.

Einladung

Samsung lädt zur offiziellen Vorstellung des Galaxy Note 10. Im Rahmen eines "Unpacked"-Events soll das neue Top-Smartphone am 7. August in New York präsentiert werden. Illustriert ist die Einladung mit dem Bild eines S-Pens sowie einer einzelnen Kameralinse, die gemeinsam ein Ausrufezeichen bilden.

Details verrät das Unternehmen dabei natürlich noch nicht. Aber diese sind ohnehin bereits in den vergangenen Wochen recht ausführlich durchgesickert. Und wenn sich bestätigt, was hier zu hören ist, könnte das Gerät für so manche Kontroverse sorgen. So soll Samsung die Kopfhörerbuche gestrichen haben, etwa worüber man sich zuletzt von der Konkurrenz abzuheben versuchte. Und auch der MicroSD-Slot soll nur mehr bei einem der zwei geplanten Modelle vorhanden sein.

Details

Die aktuellen Gerüchte verweisen auf Ausführungen mit 6,28 und 6,75-Zoll Bildschirm, wobei die größere davon auch gleich mit 5G-Support kommen soll. An der Rückseite wird es eine Triple-Kamera geben, deren Anordnung nun vertikal statt – wie noch beim S10 – horizontal ist. Damit erinnert das Ganze an Geräte der Konkurrenz wie das P30 Pro von Huawei. An der Front gibt es dieses Mal nur eine Kamera, die wieder mit einem "Punchhole" am oberen Rand aus dem Display herausschaut. Dessen Positionierung ist nun aber mittig statt wie beim S10 noch an der rechten Seite. Der Preis dürfte wohl wieder rund um 1.000 Euro beginnen.

Viele offene Fragen

Offen bleibt auch, welche Geräte Samsung im Rahmen des Events noch vorzeigen wird. So hat man gerade weitere Verzögerungen für das faltbare Smartphone Galaxy Fold eingestanden, es könnte also sein, dass dieses in dem Rahmen nur am Rande – wenn überhaupt – gezeigt wird. Ungeklärt ist auch weiter, wie es mit dem smarten Lautsprecher Galaxy Home weitergeht, der vor fast einem Jahr vorgestellt aber bis heute nicht veröffentlicht wurde. (apo, 2.7.2019)