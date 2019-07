In dieser Galerie: 15 Bilder und ein weiterer Inhalt Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau Mordhau

Der Multiplayer-Slasher Mordhau ist einer der Überraschungshits des Jahres. Im April veröffentlicht, hat sich das Game zu einem der populärsten Titel auf Steam gemausert. Eine Million Mal wurde Mordhau bereits verkauft – angesichts der geringen Entwicklerressourcen eine herausragende Leistung. Allerdings hat das Spiel ein großes Problem: Toxische und rassistische Nutzer.

"Postet eure Kniggas"

User sollen sich während des Spiels und sogar im Forum gegenseitig auf rassistische und homophobe Art und Weise beschimpfen, wie PC Gamer berichtet. Konsequenzen gibt es für das Verhalten allerdings keine. Einer der populärsten Threads im Forum trägt den Titel: "Postet eure Kniggas". Dort posten User ihre Spielfiguren – das Entwicklerteam sieht darin aber kein Problem, wie dem Medium mitgeteilt wurde.

Spieler verlieren Lust

Allerdings haben manche Spieler auch genug. Im Subreddit finden sich User, die aufgrund des rassistischen Chats keine Lust mehr auf das Game haben. Offenbar soll das Problem hauptsächlich auf den offiziellen Servern bestehen. Jene die von der Community betreut werden, sind ein deutlich freundlicheres Pflaster. Spieler aufgrund ihres Verhaltens zu melden ist bei Mordhau nämlich nicht allzu einfach – Screenshots müssen angefertigt und direkt an die Entwickler auf Discord geschickt werden.

Ein Community-Manager entschuldigte sich im Forum bereits für das Verhalten vieler Spieler. Allerdings soll das Game mit einem Mangel an Moderatoren zu kämpfen haben, weil man ein "kleines Team aufweise". Entwickler des Spiels ist Triternion – ein Indie-Studio mit Devs aus Österreich, Kanada, Deutschland, Slowenien, Spanien und Schweden. Es ist das erste Game der Spieleschmiede.

Frauen sollen kommen

In Zukunft soll Mordhau übrigens auch dunkelhäutige und weibliche Spielfiguren erhalten. Aktuell ist es einzig möglich einen weißen Protagonisten zu erstellen. Die Ankündigung dazu hatte im Forum für Furore gesorgt – als Erklärung nannten viele Spieler, dass dieser Schritt historisch nicht akkurat wäre. Der Entwickler will trotzdem an dem Schritt festhalten und wie versprochen, weibliche Figuren integrieren. Allerdings sollen Spieler die Möglichkeit haben, diese zu deaktivieren. (red, 2.7.2019)