Nach der Vollendung der Dreharbeiten geht es für die Netflix-Adaption der erfolgreichen Videospiel- und Buchserie The Witcher in die nächste Runde – der Promotion. Hauptdarsteller Henry Cavill, Anya Cholatra und Freya Allan werden am 19. Juli auf der San Diego Comic Con zu Gast sein. Ihr Auftritt wurde auf Social Media mit Bildern des Hexers Geralt von Rivia, Yennefer und Ciri angeteasert.

Persönlichkeit beschrieben

Auf Twitter ergänzt die Showrunnerin Lauren S. Hissrich ("Daredevil", "The Umbrella Academy") die Bilder mit Schlagwörtern, welche die Persönlichkeit der Charaktere beschreibt, und merkt an dass der Hexer Geralt zurzeit nur mit einem Schwert zu sehen ist.

Dies sollte sich jedoch im Laufe der Serie ändern, da er in den Videospielen üblicherweise ein Stahlschwert für Menschen und ein Silberschwert für Monster verwendet.

Anders als Games-Umsetzung

Der Plot der Netflixadaption wird sich, anders als die Videospielserie, nach der Buchreihe von Andrzej Sapkowski richten und soll noch Ende dieses Jahres auf Netflix veröffentlicht werden. (hsu, 2.7.2019)