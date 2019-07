"Dr. Disrespect" hat sich für seinen Stream auf der E3 nun offiziell entschuldigt. Foto: Gfuel

Guy "DrDisrespect" Beahm hat sich nun offiziell für seinen Stream auf der E3 entschuldigt. Der bekannte Twitch-User zeigte sich auf der Games-Messe und filmte sich unter anderem auf der Toilette. Dies ist in Kalifornien allerdings gegen das Gesetz. Der Account von "DrDisrespect" wurde deswegen für zwei Wochen gesperrt, mittlerweile ist das Konto wieder online.

"Einfach nicht daran gedacht"

In einer Stellungnahme zeigt Beahm nun zumindest etwas Reue und betont, dass er als "DrDisrespect" möglichst authentisch versuche, provokant zu sein, was zu dem Zwischenfall geführt hat. "Als wir auf der E3 gefilmt haben, haben wir uns nicht mit den Gesetzen auseinandergesetzt und währenddessen einfach nicht daran gedacht, dass es illegal ist, auf dem Klo zu filmen", schreibt der Streamer.

DrDisRespect

"DrDisrespect" hat nachgedacht

"Wir waren so involviert, dass wir gewissermaßen blind waren, was okay und was nicht okay ist", gesteht der US-Amerikaner ferner ein. Er habe die Sperre nun genutzt, um nachzudenken und kündigte gleichzeitig neue Projekte an, die die Marke auf ein komplett neues Level hieven soll. "Dieser Zwischenfall war ein Schritt zurück, allerdings kommen wir immer stärker zurück und machen weiter", merkte der User zuletzt an. (red, 2.7.2019)