760.000 Tonnen Lebensmittel werden laut einer aktuellen Studie jährlich in Österreich weggeworfen – knapp die Hälfte davon kommt aus privaten Haushalten. Doch was macht man, wenn man viel mehr Obst und Gemüse hat, als man verwerten kann? Ganz einfach: Einkochen und haltbar machen!

Obst des Monats: Rezepte und Tipps

Wie das geht – und was man aus verschiedenen übriggebliebenen Obstsorten machen kann, zeigen Wiener Zucker und das junge Start-up "Unverschwendet". In ihren vier Videos widmen sie sich jeden Monat einer bestimmten Obstsorte und zeigen darin nicht nur, wie man diese haltbarmachen kann, sondern geben auch praktische Einkoch-Tipps und inspirieren mit einer Liste an kreativen Kombinationsmöglichkeiten. Fixer Bestandteil der Rezepte: Gelierzucker von Wiener Zucker.

Juli: Fruchtiges Marillen-Ketchup

Sommer ist Marillenzeit! Und weil in Österreichs Gärten viel mehr Marillen reifen, als aufgegessen und verkauft werden können, verwerten Andi und Cornelia übrig gebliebene Früchte zu einem pikanten Marillenketchup. Das Ketchup ist eine fruchtige – und vor allem gesunde – Alternative zu herkömmlichem Ketchup aus dem Supermarkt, da es selbst gemacht keine Konservierungsstoffe enthält. Passt perfekt zu Fleisch und gegrilltem Gemüse!

Wie’s geht, zeigen sie im Video, denn was das Geschwisterpaar vormacht, kann jeder ganz einfach zuhause nachmachen.

Inspiration zum Einkochen

Doch nicht nur im Juli ist Einkochzeit! Welches Obst wann reif ist, womit es am besten kombiniert werden kann, und welche außergewöhnlichen Rezepte damit zubereitet werden können, zeigen Cornelia und Andreas auf www.wiener-zucker.at/unverschwendet. Dazu braucht es nicht mehr als Zutaten je nach Geschmack und den richtigen Gelierzucker. Also ran an die Gläser!