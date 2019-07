Der "Landwirtschafts Simulator 2019" hat sich mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Foto: Farming Simulator

Der Landwirtschafts Simulator ist ein Phänomen. Das Game verkauft sich Jahr für Jahr prächtig und zählt etwa in Deutschland in Österreich zu den populärsten Spielen. Publisher Focus Home Interactive hat nun Verkaufszahlen zu dem Game veröffentlicht, die wieder einmal außergewöhnlich sind. So hat sich der Landwirtschafts Simulator seit Release mehr als zwei Millionen Mal verkauft.

PlayStation

Erfolgreiches Jahr für Focus Home Interactive

Damit ist das Game der Schweizer Spieleschmiede GIANTS Software der meistverkaufte Titel des Publishers. Vampyr wurde immerhin eine Million Mal verkauft und Insurgency: Sandstorm hat mehr als 500.000 Verkäufe vorzuweisen. Insgesamt kann Foucs Home Interactive auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken – 143 Millionen Dollar Umsatz wurden erzielt, wodurch das eigene Ziel um 20 Prozent übertroffen wurde. (red, 2.7.2019)