Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Wien – Dem Tiroler Blogger und Investigativjournalisten Markus Wilhelm wird der Claus-Gatterer-Preis 2019 verliehen. Wilhelm wird für sein "jahrzehntelanges publizistisches Eintreten für zu Unrecht benachteiligte und missachtete Gruppen oder Personen" ausgezeichnet, gab der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) am Dienstag in einer Aussendung bekannt.

Konkret geht es um "die Berichterstattung und Aufdeckung von vermutlichen Diskriminierungen von Künstlerinnen in geschlechtsspezifischer Hinsicht sowie die Benachteiligung von Künstlerinnen und Künstlern aus Osteuropa", heißt es weiter. Entsprechende Gerichtsverfahren seien anhängig.

Der 1956 in Sölden im Ötztal geborene Journalist, Blogger und Landwirt betreibt den Blog "dietiwag.org", auf dem er über Lohndumping, Korruption und sexuelle Belästigung bei den Tiroler Festspielen Erl berichtete.

Ehrende Anerkennung

Die diesjährige ehrende Anerkennung geht an die TV-Journalistin Beate Haselmayer für die Reportage "Besser als die Straße", die am 23. 8. 2018 in der Fernsehsendung "Am Schauplatz" auf ORF 2 gezeigt wurde. "In der berührend gestalteten Sendung porträtiert sie Menschen, die sozialen Randgruppen und Minderheiten angehören", begründet die Jury ihre Entscheidung. Es würden "sehr sensibel Lebensgeschichten erzählt, über die manchmal all zu leicht geurteilt wird". Haselmayer, 1981 im niederösterreichischen Tulln geboren, beschäftigte sich schon in mehreren Reportagen mit den prekären Wohnsituationen in Österreich.

Der Claus-Gatterer-Preis wird jedes Jahr vom ÖJC ausgelobt und finanziell vom Land Burgenland und den Esterházy-Betrieben unterstützt. Die Verleihung findet am 5. 9. um 10.30 Uhr im Schloss Esterházy in Eisenstadt statt. (red, 2.7.2019)