Das neue Vereinsemblem. Kein Verweis auf Madrid, dafür eine Skizze der Erdscheibe nach dem gängigen Modell mit dem äußeren Eisring. Foto: Flat Earth FC

Der spanische Fußballverein Mostoles Balompie kann auf eine erfolgreiche abgelaufene Saison zurückblicken. Immerhin hat man den Aufstieg von der vierten in die dritte Liga geschafft. Der Nachrichtenwert dieses Meilensteins mag begrenzt sein, doch Schlagzeilen macht der Klub nun mit einer ganz anderen Aktion, berichtet "Marca".

Der Verein hat seine Umbenennung bekannt gegeben. Er heißt künftig "Flat Earth FC". Die Mannschaft aus Madrid will damit "der erste Fußballklub mit einem Ziel, einer Idee" im Namen sein, der ganz ohne Verweis auf einen Ort auskommt. Erstaunlicherweise scheint es sich nicht um ein Satireprojekt zu handeln.

FEFC

Gelebte Realitätsverweigerung

"Wir vereinen die Millionen Stimmen unserer Bewegung und aller, die Antworten suchen", erklärt Clubpräsident Javi Poves. Würdigen will man also nicht nur die globale Natur des populären Ballsports, sondern auch eine absurde Vorstellung über die Beschaffenheit der Erde, deren Kugelform bereits längst mathematisch, astronomisch sowie in Bild und Video belegt ist.

Gleichzeitig mit der Umbenennung hat man auch einen neuen Youtube-Kanal gestartet, der bislang aber nur mit dem Vorstellungsvideo bespielt wurde. "Die größte Herausforderung ist es, sich die Realität vorzustellen", ist der Auftritt untertitelt. Dass es manchmal einfach reichen würde, die Realität des Erd-Elliptoiden anzuerkennen, hat sich zu den Verantwortlichen noch nicht durchgesprochen.

Comeback der Flatearther

Ein weiteres Ziel, dem Thema größere Präsenz zu verschaffen, hat man mit der Umbenennung freilich vorläufig erreicht. Nach Jahrzehnten in der Versenkung ist der Flache-Erde-Bewegung, die davon ausgeht auf einer von Eisrändern begrenzten Scheibe zu leben, im Internetzeitalter ein kleines Comeback geglückt.

Forscher sehen dabei eine starke Mitverantwortung von sozialen Netzwerken, bei denen Verschwörungsinhalte lange weitgehend ungestört florieren konnten. Insbesondere Youtube soll durch Duldung von problematischem Content und seinen verstärkenden Empfehlungsalgorithmen hier eine tragende Rolle gespielt haben. Umfragen aus den USA zeigen, dass zwar die große Mehrheit jüngerer Menschen von der Kugelform ausgeht, aber nur etwa zwei Drittel wirklich felsenfest davon überzeugt sind. (gpi, 02.07.2019)