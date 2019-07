In dieser Galerie: 5 Bilder Steel Circus Steel Circus Steel Circus Steel Circus Steel Circus

Die Wiener Spieleschmiede Iron Mountain Interactive hat das Multiplayer-Sportspiel Steel Circus angekündigt. Das Game soll in einer Early-Access-Version am 8. August starten. Bei Steel Circus treten drei Spieler gegen drei andere Nutzer an und können dabei auf sechs unterschiedliche Helden mit verschiedenen Fähigkeiten zurückgreifen. Ziel ist es, den Ball ins gegnerische Tor zu befördern.

STEEL CIRCUS

Neue Features während Early-Access-Phase

Spieler können den Ball werfen, passen, Gegner tacklen und diesen ausweichen. In der Early-Access-Version gibt es zwei Arenen. Steel Circus soll aber im Laufe der Entwicklung noch deutlich wachsen. Sechs Monate lang wurde das Game bereits im Rahmen von Alpha-Tests ausprobiert, im Laufe der Early-Access-Phase sollen neue Features hinzukommen, aber auch weitere Änderungen kommen.

STEEL CIRCUS

Finanzierung mit kosmetischen Items

Auf lange Sicht plant der Wiener Entwickler auch, dass es mehr als 15 Champions geben wird. Auch von verschiedenen Modi ist bereits die Rede. Steel Circus wird kostenlos angeboten, zum Start kann man die Entwickler allerdings mit dem Kauf der Champions und einem Supporter-Pack unterstützen. Im Laufe der Zeit soll es kaufbare kosmetische Items geben, die allerdings keinen Einfluss auf das Gameplay haben. Lootboxen sind ebenso vom Tisch.

Foto: Iron Mountain Interactive

Weiteres Game soll noch heuer erscheinen

Iron Mountain Interactive wurde 2017 gegründet und findet sich im 4. Wiener Gemeindebezirk. Das Studio weist 16 Mitarbeiter auf und soll neben Steel Circus bereits an einem zweiten Game arbeiten, das ebenso noch heuer veröffentlicht wird. (dk, 2.7.2019)