Das Pixel C bekommt keine System-Updates mehr. Foto: Proschofsky / STANDARD

Vor kurzem machte es das Unternehmen offiziell: Google will künftig keine eigenen Tablets mehr produzieren. Zuvor hatte man noch versucht mit einem Wechsel von Android auf Chrome OS die Konsumenten für sich zu begeistern – mit wenig Erfolg. Das Pixel Slate erwies sich als Ladenhüter. Nun folgt ein weiterer Schritt zur Abwicklung von Googles Tablet-Geschäft.

Pixel C

Google hat den Support für sein letztes Android-Tablet, das Pixel C, eingestellt. Während am Montagabend neue Sicherheitsaktualisierungen für aktuelle Google-Geräte freigegeben wurden, sucht man die neue Version für das Pixel C vergeblich. Betont sei, dass das nicht bedeutet, dass das Gerät unbrauchbar wird, immerhin wird es noch einige Jahre vom Play Store und den Play Services unterstützt werden. Selbst die meisten vorinstallierten Apps werden noch über Jahre hinaus mit neuen Versionen gepflegt werden. Das System selbst sowie Bootloader und andere kritische Komponenten werden aber nun nicht mehr gepflegt, womit natürlich auch das Sicherheitsrisiko steigt.

Das Pixel C wurde damit – für ein Android-Gerät – sogar relativ lange mit Updates versorgt. Auf den Markt kam es vor dreieinhalb Jahren. Dass der Support hier über die von Google gewohnten drei Jahre hinausgeht, liegt daran, dass es recht lange verkauft wurde. Google verspricht nämlich auch, dass Sicherheitsaktualisierungen mindestens 18 Monate nach Verkaufsende im eigenen Store geliefert werden – und dieser Zeitpunkt ist nun erreicht. Deutlich besser sieht es – zumindest ist Support-Fragen – für die Käufer des Pixel Slate aus: Dieses bekommt noch bis zum Juni 2024 neue Softwareversionen. Möglich ist dies, da das Gerät mit Chrome OS ausgeliefert wird, wo es Updates erheblich länger gibt.

Juli-Update für Android

Doch zurück zu Android: Das Juli-Update schließt wie gewohnt eine Reihe von Sicherheitslücken in dem Betriebssystem. Dazu gehören etwa drei mit der höchsten Gefährdungsstufe "kritisch" versehene Probleme im Media Framework von Android. Wie schon in den vergangenen Monaten befand sich ein großer Teil der schweren Probleme aber wieder in den Treibern von Firmen wie Qualcomm – und damit zum Teil auch in proprietären Bestandteilen.

Während diese Sicherheitsfixes für sämtliche Android-Geräte relevant sind, gibt es für Googles eigene Pixel-Geräte zusätzlich noch kleinere Bugfixes. So sollen gleich zwei Probleme beim Systemstart bereinigt worden sein. Auch für die "Ok Google"-Erkennung sowie die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Titan M-Sicherheitschips aktueller Google-Devices verspricht der Android-Hersteller Verbesserungen.

Download

Das Juli 2019-Update ist für alle aktuell noch unterstützen Pixel-Geräte verfügbar, was ab jetzt also nur mehr heißt: Alle Pixel-Smartphones. Eine Ausnahme bilden jene Geräte, die aktuell die Android 10 Beta testen. Hier werden die Sicherheitsaktualisierungen Teil der nächsten Testversion sein, die für Mittwoch erwartet wird. Besonders schnell war einmal mehr auch der Hardwarehersteller Essential, der das Juli-Update ebenfalls bereits für sein PH-1 ausliefert. (Andreas Proschofsky, 2.7.2019)