"Cyberpunk 2077" erhält einen Multiplayermodus. Foto: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 erhält einen Multiplayermodus. Dies wurde von Adam Kicinski, Chef von CD Projekt RED gegenüber dem polnischen Wirtschaftsmagazin Banier.pl verraten. 40 Mitarbeiter sollen an dem Projekt arbeiten, das wohl als separates Game erscheinen wird. Der Fokus bei Cyberpunk 2077 liegt nämlich auf Singleplayer und Rollenspiel.

Cyberpunk 2077

Weiteres "Cyberpunk 2077"-Spiel in Arbeit

Vizechef Piotr Nielubowicz hat ferner verraten, dass außerdem an einem dritten Titel in der Welt von Cyberpunk 2077 gearbeitet wird. Dabei soll es sich um das nächste große Spiel des polnischen Studios handeln. Die Arbeit an dem Spiel soll ebenso bereits begonnen haben und ein "richtig großes und innovatives Projekt" sein. Release für das Game wäre das Jahr 2021 – dies ist aber angesichts des Ausmaßes höchst unwahrscheinlich.

Cyberpunk 2077

Zwei Addons und ein neues Mobile-Game

Laut dem Bericht arbeitet die Spieleschmiede auch an einem noch nicht vorgestellten Mobile-Game. Der große Fokus liegt aber auf Cyberpunk 2077, das am 16. April 2020 für PC und Konsolen erscheint. Gerüchteweise soll es für das Rollenspiel mindestens zwei Addons geben. Schlechte Nachrichten gibt es zuletzt für all jene, die noch eine Collectors Edition des anstehenden Spiels kaufen wollten. Von der Sonderausgabe wird es nach dem Ausverkauf keine weiteren Stückzahlen mehr geben. (red, 2.7.2019)