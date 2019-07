Gehören Sie zu den Elvis-Experten? Foto: HBO via AP

Vor genau 65 Jahren veröffentlichte der damals neunzehnjährige Elvis Presley seine erste Single "That's all right". Eine beispiellose Karriere in gleich mehreren Musikgenres sollte folgen, er ist nach wie vor der Solokünstler mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit. Seit der ersten Single sind viele Generationen mit Elvis' Musik aufgewachsen und können bei zahlreichen Liedern mitsingen. Doch wie gut kennen Sie sich aus, wenn es um Elvis Presley geht?

Testen Sie Ihr Wissen!

Wie haben Sie abgeschnitten? Welches ist Ihr Elvis-Lieblingslied und warum? Und mögen Sie ihn auch als Schauspieler? (aan, 5.7.2019)