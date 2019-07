Wien – Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) in Wien streicht fast 10 Prozent der Jobs. Von den 201 Beschäftigten seien 19 zur Kündigung beim Arbeitsmarktservice AMS angemeldet worden, berichtet der "Kurier" am Dienstag online. Grund ist ein Wechsel des IT-Systems. Die IT-Agenden werden zur gleichnamigen Mutterbank in Vaduz verlagert und die betroffenen Arbeitsplätze fallen somit weg.

Die Bank kündigte laut Bericht auch an, für die Betroffenen einen freiwilligen Sozialplan abschließen zu wollen. (APA, 2.7.2019)