Wissen im Bereich des Strafrechts, des Wirtschaftsstrafrechts und der Kriminologie sind in der Justiz, der Exekutive, in der Bewährungshilfe, in sozialen Berufen, aber auch in der Wirtschaft als Ergänzung zur Berufsausbildung oder einem universitären Grundstudium immer gefragter. Der Universitätslehrgang bietet eine interdisziplinäre und praxisorientierte Weiterbildung in den angesprochenen Bereichen und vereint durch seine Konzeption juristische mit kriminologischen und sozialwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen und kombiniert diese mit internationalen Themenfeldern wie u.a. organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Korruption, oder Cyberkriminalität. Führende ExpertInnen widmen sich spannenden Fragen und aktuellen Herausforderungen dieser weitreichenden Thematik und geben ihr umfangreiches Wissen aus der Praxis an die Studierenden für die Praxis weiter.

Studieren am schönsten Campus Österreichs

Der Campus wird nicht von ungefähr als der schönste Österreichs bezeichnet: Er bietet ein beeindruckendes Architekturensemble, viele Grünflächen, mehrere Lokale, ein Hotel, ein Programmkino, Sporteinrichtungen und ist in eine der schönsten Kulturlandschaften Österreichs eingebettet.

