Die hochvernetzte, sich dynamisch entwickelnde Welt der Gegenwart bietet Unternehmen nicht nur Chancen, sondern steckt auch voller komplexer und vielfältiger Risiken. Darum bietet das einsemestrige Certified Program akademisch fundierte, zugleich anwendungsorientierte Weiterbildung, wie Risiken auf privatwirtschaftlichen Versicherungsmärkten versichert werden können. Vortragende aus der Wirtschaft vermitteln ihr praxiserprobtes Wissen aus den Bereichen Gewerbe- und Industriesachrisiken, Business Continuity Management und Supply Chain Management. Auch Spezialthemen aus der versicherungsrechtlichen und versicherungstechnischen Risikoanalyse werden behandelt, wie Produkthaftpflicht, Lieferkettenthematiken, Umweltrisiken oder auch neue Risiken wie Cyberschäden.

Berufsbegleitende Weiterbildung, modularer Aufbau

Das Certified Program richtet sich an Personen, die sich Spezialkenntnisse im Bereich des Risikomanagements und Versicherung aneignen oder ihr Wissen vertiefen möchten. Das einsemestrige Certified Program ist berufsbegleitend in Modulen konzipiert, die geblockt an sechs Wochenenden absolviert werden können. Die Studiengebühr, die steuerlich grundsätzlich absetzbar ist, beträgt Euro 3.490,-

Studieren am schönsten Campus Österreichs

Der Campus – am Tor zur Wachau gelegen – wird nicht von ungefähr als der schönste Österreichs bezeichnet: Er bietet ein beeindruckendes Architekturensemble, viele Grünflächen, mehrere Lokale, ein Hotel, ein Programmkino, Sporteinrichtungen ("Campus Sport") und ist in eine der schönsten Kulturlandschaften Österreichs eingebettet.

Weitere Informationen:

www.donau-uni.ac.at/risikomanagement