"Es dauert oft Jahre, bis BerufsanwärterInnen in die Spezialgebiete ihrer Kanzlei eingearbeitet sind – der ‚Professional LL.M.‘ kürzt diese Zeit wesentlich ab und ist durch seine außergewöhnliche Flexibilität auch neben beruflicher Belastung gut zu bewältigen", weiß Departmentleiter Prof. Ratka.

Neuheit: Individuelle Gestaltbarkeit!

Ein Kerncurriculum vertieft die im Grundstudium nur wenig vermittelten, für eine erfolgreiche rechtsberatende Tätigkeit unerlässlichen Kompetenzen in Prozessführung, Standesrecht & Kanzleiführung, Legal Tech und steuerrechtlichen Aspekten sowie – oftmals unterschätzter – juristischer Soft Skills. Die Studierenden haben in weiterer Folge die Möglichkeit, zwei Fachbereiche zu wählen, in welchen sie auf Expertenstatus gebracht werden: "Arbitration and Dispute Resolution", "Corporate Law / M&A", "Datenschutz und Privacy" sowie "Geistiges Eigentum und Wettbewerb". Auch neu: Weil juristisches Wissen eine immer kürzere Halbwertszeit hat, können sich AbsolventInnen jährlich im Rahmen eines kostenfreien "Update-Tages" auf den neuesten Stand ihres Fachgebietes bringen lassen.

Studieren am schönsten Campus Österreichs

Der Campus – am Tor zur Wachau gelegen – wird nicht von ungefähr als der schönste Österreichs bezeichnet: Er bietet ein beeindruckendes Architekturensemble, viele Grünflächen, mehrere Lokale, ein Hotel, ein Programmkino, Sporteinrichtungen und ist in eine der schönsten Kulturlandschaften Österreichs eingebettet.

www.donau-uni.ac.at/professional-llm