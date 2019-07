In dieser Galerie: 2 Bilder Ein Screenshot aus einem undatierten Video des russischen TV-Senders RU-RTR zeigt, wie ein Mini-U-Boot von einem Tauchgang zum Wrack der gesunkenen Kursk zurückkehrt. Foto: RU-RTR Russian Television via AP

Moskau – Bei einem Brand in einem russischen U-Boot sind am Montag 14 Matrosen an Rauchgasvergiftung gestorben. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau laut russischen Agenturen am Dienstag mitteilte, befindet sich das Boot mittlerweile auf einer Militärbasis in der nordrussischen Stadt Seweromorsk.

Die Unfallursache ist noch unklar, eine Untersuchung wurde eingeleitet. Bisher ist nicht bekannt, um welchen Bootstyp es sich handelt. Laut der russischen Nachrichtenseite RBC handelt es sich um das neue atomgetriebene U-Boots AS-12 Loscharik, das wegen seiner speziellen Konstruktion besonders tief tauchen kann.

Das Feuer sei bei Forschungsarbeiten in den tiefen Gewässern der Barentsee ausgebrochen, so das Verteidigungsministerium. Die Besatzung sollte Messungen auf dem Meeresboden vornehmen.

Der Name des Bootes bezieht sich auf die Zeichentrickfigur Loscharik, ein aus kleinen Kugeln zusammengesetztes Spielzeugpferdchen (Loschad – Pferd, Scharik – Kügelchen). Das hochgeheime Projekt wurde erst im Jänner 2015 im Westen bekannt, als ein Fernsehteam nach einem Fotoshooting entdeckte, dass im Hintergrund auf einem der Bilder ein U-Boot zu sehen war.

2000 starben 118 Matrosen

Die schwerste Katastrophe mit einem russischen Atom-U-Boot ereignete sich im Jahr 2000, als die Kursk bei einer Übung in der Barentssee wegen eines defekten Torpedos sank. Alle 118 Besatzungsmitglieder starben. Bei einem Unglück auf dem russischen Atom-U-Boot Nerpa starben 2008 während einer Testfahrt im Japanischen Meer 20 Menschen. (APA, 2.7.2019)