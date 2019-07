Rechtliches Wissen wird auch für NichtjuristInnen immer wichtiger. An der Donau-Universität Krems gibt es dafür die berufsbegleitende Weiterbildung zum Master of Legal Studies.

Die stetige Professionalisierung zahlreicher Berufsfelder erfordert nicht nur Fachkompetenz, sondern auch fächerübergreifendes sowie grenzüberschreitendes Wissen. Grundlegende Rechtskenntnisse auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene werden in der Berufs- und Geschäftswelt unabdingbar. Es sind daher auch NichtjuristInnen, die vermehrt ein Fundament an Rechtswissen für ihre berufliche Tätigkeit benötigen.

Master of Legal Studies an der Donau-Universität Krems

Der Master of Legal Studies vermittelt daher in vier Semestern berufsbegleitend rechtliche Fachkompetenz für all jene, die im täglichen Berufsleben mit rechtlicher Materie konfrontiert sind, ohne ein juristisches Grundstudium absolviert zu haben.

Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung und Top-Vortragenden

"Was die Donau-Universität besonders auszeichnet ist ihre Ausrichtung auf praxisrelevante Inhalte sowie die beeindruckende Faculty, die sich aus renommierten Vortragenden aus Wissenschaft und Praxis zusammensetzt", stellt Ass.-Prof. Dr. Gabriel Lentner, Lehrgangsleiter des MLS-Programmes, fest.

Der nächste Master of Legal Studies (MLS) startet im Herbst 2019. Die gesamte Studiengebühr beträgt € 11.900,- (grundsätzlich steuerlich absetzbar).

Nähere Infos: www.donau-uni.ac.at/mls