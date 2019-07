Im Netz kursieren wieder einmal Gerüchte rund um "GTA 6". Foto: Rockstar Games

Im Netz kursieren wieder einmal Gerüchte rund um GTA 6. Die berichtenden Medien beziehen sich dabei auf zwei Reddit-User, die beide das gleiche berichten. So soll das Spiel von Rockstar Games an mehreren Orten spielen, darunter Rio de Janeiro und Liberty City. Eine tragende Rolle soll bei GTA 6 der Drogenkrieg der 70er- und 80er-Jahre einnehmen. Laut den zwei Quellen geht es darum, sich als einfacher Drogendealer ein Imperium aufzubauen. Intern soll das Game "Projekt Americas" heißen.

Voller Fokus auf "GTA 6" und "Bully 2"

Einer der Reddit-Nutzer behauptet auch, dass sich das Spiel über mehrere Jahrzehnte zieht und nicht mehr für Playstation 4 und Xbox One erscheinen wird. Der Release wird ebenso nicht verraten. GTA 6 soll bereits seit 2012 in Entwicklung sein, wurde wegen Red Dead Redemption 2 aber kurzzeitig auf Eis gelegt. Nun soll sich die Spieleschmiede weltweit auf das Game und möglicherweise Bully 2 fokussieren. Bis zum Release kann sich noch vieles ändern, da sich GTA 6 in einem Pre-Alpha-Stadium befinden soll.

Extreme Wettersituationen

Die zweite Quelle bekräftigte die Infos und behauptete ferner, dass das Game hauptsächlich in Vice City spielt und Havanna sowie Kuba Nebenschauplätze sind. Die Städte sollen hinsichtlich ihrer Möglichkeiten deutlich gewachsen sein. So soll man viel mehr Gebäude und auch ein riesiges Gefängnis betreten können. Zuletzt ist die Rede von extremen Wettersituationen, die Hurrikans und Überflutungen mit sich bringen soll.

Fix ist, dass die Entwicklung voll angefangen hat

Beide Quellen beziehen sich auf anonyme Infos. Einer der User berichtet davon, dass er Informanten aufweise, die bereits für Kotaku und PC Gamer gearbeitet haben. PC Gamer selbst zeigte sich überrascht und geht von einem Fake aus – vor allem, weil es höchst unwahrscheinlich ist, dass bereits im Jahr 2012 für die nächste Generation entwickelt wurde. Im Februar 2019 hatte Rockstar Games zumindest etliche Stellenausschreibungen veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass man nun voll mit der Entwicklung eines neuen GTA angefangen hat.

Zuletzt gab es 2018 einen vermeintlichen Leak

Im März 2018 soll zuletzt ein Insider einige Infos zu GTA 6 veröffentlicht haben. Die anonyme Quelle behauptete damals, dass das Game nicht vor 2021 erscheinen wird. 2022 soll sogar wahrscheinlicher sein. Auch hier war die Rede von einer Reise zwischen Miami und Südamerika und dass man es mit dem Kokainhandel der 1980er zu tun bekommt. Die Geschichte dazu wurde durch Netflix-Serien wie Narcos im vergangenen Jahr für eine breite Masse zugänglich gemacht. (red, 2.7.2019)