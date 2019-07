Will den Schweizer Jugendradiosender Planet 105 kaufen: Tamedia. Foto: APA/KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Zürich – Der Schweizer Medienkonzern Tamedia will den Schweizer Jugendradiosender Planet 105 vom Medienunternehmern Roger Schawinski kaufen. Planet 105 soll ins 2017 lancierte Online-Musikradio der Tamedia-eigenen Zeitung "20 Minuten" integriert werden. Über UKW und DAB+ soll die Verbreitung steigen. Auch das redaktionelle Angebot soll gestärkt werden, teilte Tamedia laut der Nachrichtenagentur sda mit.

Das heutige Team von Planet 105 werde im Auftrag von Tamedia den Betrieb des Senders mit täglich rund 100.000 Hörern betreuen. Die Beiträge des Senders sollen künftig in Zusammenarbeit mit der Redaktion von "20 Minuten" produziert werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen.

Tamedia hält in Österreich ein Viertel an der Tageszeitung "Heute" und die Mehrheit an deren Onlineauftritt. (APA, 2.7.2019)