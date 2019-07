Sehen wir hier das Logo des künftigen "Windows Lite"? Foto: Microsoft

Das Marketing von Microsoft hat die Retroschiene entdeckt. Nach der Wiederauflage der Intellimouse hat man erneut in der eigenen Vergangenheit gekramt. Auf mehreren Videos veröffentlichte der Redmonder Konzern Teaser für "Windows 1.0 mit MS-DOS-Umgebung".

Als hätte dies nicht schon für genug Ratlosigkeit gesorgt, verschwanden die Clips wieder. Stattdessen gibt es nun – vor dem Hintergrund und musikalischer Untermalung der 1980er – einen Schnelldurchlauf durch die Windows-Geschichte. Am Ende allerdings verschwindet das Windows 10-Logo, um durch ein neues Symbol mit altem "Windows 1.0"-Schriftzug ersetzt zu werden, wie PC Welt dokumentiert. Auch das Twitter-Profilbild wurde mit dem Logo ersetzt.

Was das Unternehmen damit mitteilen oder ankündigen möchte, ist nicht ganz klar. Ein klassisches Jubiläum steht jedenfalls nicht an. Zieht man das ursprüngliche Ankündigungsdatum heran, so wurde Windows 1.0 bereits im vergangenen November 35 Jahre alt. Nimmt man als Maßstab den tatsächlichen Release, so fällt die 35-Jahr-Feier auf 2020.

Open-Source-Windows, Windows Lite und Netflix



Es gibt allerdings drei Theorien zu Microsofts PR-Stunt. Die erste Vermutung, die von manchen Beobachtern auf Twitter geäußert wurde, besagt, dass die Firma das "Ur-Windows" womöglich bald als Open Source freigeben könnte. Als wahrscheinlicher anzunehmen ist aber die zweite Variante: Nämlich dass "Windows 1.0" der Name für die "Lite-Version" von Windows wird, an der man schon seit längerer Zeit arbeiten soll. Dazu würde auch das neue Logo passen.

Mit einer reduzierten und "leichtgewichtigen" Ausgabe des Systems soll Microsoft vorhaben, unter anderem gegen Chrome OS anzutreten. Google stark auf Clouddienste gestütztes System erfreut sich bei US-Bildungseinrichtungen hoher Beliebtheit.

Ebenfalls im Rennen ist ein möglicher Zusammenhang mit der nächsten Staffel der Netflix-Serie Stranger Things. Diese spielt 1985 und damit dem Erscheinungsjahr von Windows 1.0. Klarheit könnte es dann schon bald geben, denn Staffelstart ist bereits am 4. Juli. (gpi, 02.07.2019)