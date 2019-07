25-jähriger Stürmer verlässt Favoriten endgültig und spielt künftig in der zweiten deutschen Liga

Friesenbichler von der Austria zum WAC und nun nach Deutschland. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Wien/Osnabrück – Der Fußball-Bundesliga-Club Austria Wien und Kevin Friesenbichler gehen in Zukunft getrennte Wege. "Der Stürmer wechselt – vorbehaltlich letzter Transfermodalitäten – zum VfL Osnabrück", teilten die Favoritner am Dienstag den Wechsel des 25-Jährigen in die zweite deutsche Bundesliga mit.

Friesenbichler erzielte in 134 Pflichtspielen für die Austria 34 Tore und leistete 20 Assists. Zuletzt war er an den WAC verliehen. "Aufgrund unserer Kader-Struktur im Angriff ist der Abgang von Kevin Friesenbichler sowohl für uns als auch für ihn die beste Lösung", erklärte Austria-Sportdirektor Ralf Muhr. (APA, 2.7.2019)