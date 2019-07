In dieser Galerie: 2 Bilder Das EU-Parlament kürt ab 9 Uhr einen Präsidenten oder eine Präsidentin, der zweite Wahlgang startet um 11.40 Uhr. Foto: AP / Jean-Francois Badias Foto: Reuters/VINCENT KESSLER

Brüssel/Straßburg – Die Fraktion der Sozialdemokraten im Europaparlament (S&D) schickte am Mittwochmorgen den Italiener David Sassoli ins Rennen um das Amt des Parlamentspräsidenten. Dieser lag in der ersten Wahlrunde mit einer relativen Mehrheit von 325 der 662 gültigen Stimmen vorn, er verpasste die absolute Mehrheit damit knapp um sieben Stimmen. Um 11.40 Uhr treten alle Kandidaten zu einer zweiten Wahlrunde an, da niemand verzichtete und niemand neu kandidiert.

Der frühere Fernsehjournalist Sassoli, der dem EU-Parlament seit zehn Jahren angehört, habe "breite Unterstützung" in der Fraktion erhalten, erklärte eine Fraktionssprecherin noch am Dienstagabend.

Sassoli gilt weiterhin als Favorit für den Posten. Das überraschte auch deshalb, weil am Dienstag noch lange Zeit der bulgarische Ex-Regierungschef Sergei Stanischew als Favorit gegolten hat. Auch er ist Sozialdemokrat und hätte für eine ausgewogenere Verteilung der Spitzenjobs stehen können, scheinen sich doch bislang nur westeuropäische Staaten durchzusetzen. Der bisherige Ratspräsident Donald Tusk hatte sich indirekt für Stanischew ausgesprochen.

Haus der Demokratie

Sassoli sprach in seiner Bewerbungsrede von Einigkeit, einer Akzeptanz der Vielfalt und der Wichtigkeit eines unabhängigen Parlaments. Er bezeichnete das Europaparlament wiederholt als "Haus der Demokratie". Dass 62 Prozent der Mandatare neu gewählt seien, sei ein Zeichen für "neue Energie" vor. Sie verkörpern die "Hoffnung, aber auch die Wut der Bürger". Er wolle allen zuhören.

Die Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), mit 182 Abgeordneten die stärkste Gruppe im Parlament, verzichtete auf einen eigenen Bewerber: Sie will den Posten gemäß den Gepflogenheiten im Parlament für die erste Hälfte der Legislaturperiode der sozialdemokratischen Fraktion überlassen, wie ihr Vorsitzender Manfred Weber (CSU) mitteilte. Auch die liberale Fraktion Renew Europe, mit 108 Mitgliedern die drittstärkste Gruppe, ernannte keinen eigenen Kandidaten.

Ska Keller für die Grünen im Rennen

Für die Grünen kandidierte die Deutsche Co-Vorsitzende der Fraktion, Ska Keller. Sie hielt eine flammende Rede für einen inklusiven, transparenten und integrativen Parlamentarismus. Keller erhielt 133 Stimmen im ersten Wahlgang.

Für die Linksfraktion kandidierte die Spanierin Sira Rego. Sie sprach in ihrer Rede von einem Kampf für die Menschenrechte und Feminismus und gegen Lobbyismus, Ausbeutung und Neofaschismus. Sie sprach auch das Schicksal Carola Racketes an. Rego erhielt 42 Stimmen im ersten Wahlgang.

Für die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) tritt der Tscheche Jan Zahradil an. Er sitzt seit 2004 im EU-Parlament. Er sprach an, dass er der einzig mögliche Kandidat außerhalb der Eurozone und aus dem Osten Europas sei, der für einen Spitzenposten der EU kandidiere. Laut Geschäftsordnung benötigt ein Kandidat die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen. Zahradil erhielt 162 Stimmen im ersten Wahlgang.

Weber als Nachfolger?

Nach einem Vorschlag der EU-Staats- und Regierungschefs sollen sich Sozialdemokraten und Konservative zur Mitte der Legislaturperiode im Amt des Parlamentspräsidenten abwechseln. Die ersten zweieinhalb Jahre sollten an die Sozialdemokraten gehen, die zweiten an die EVP, sagte EU-Ratspräsident Tusk nach einem Sondergipfel in Brüssel. In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode könnte dann EVP-Fraktionschef Weber diesen Posten übernehmen.

Weber gab am Dienstagabend offiziell sein Mandat als Spitzenkandidat der EVP zurück und verzichtete damit auf das Amt des Kommissionschefs, das laut dem von den EU-Staats- und -Regierungschefs geschnürten Paket von der deutschen Verteidigungsministerin und CDU-Politikerin Ursula von der Leyen übernommen werden soll. Von der Leyen soll am Mittwochnachmittag an der Sitzung des Europaparlaments teilnehmen, heißt es aus Kreisen der Europäischen Volkspartei.

Karas will Vizepräsident werden

Othmar Karas, Leiter der EU-Delegation der ÖVP, will sich indes um das Amt des Vizepräsidenten bewerben. Dies teilte Karas am Mittwochmorgen auf seiner Facebook-Seite mit und nannte drei Prioritäten, während die Europaabgeordneten in Straßburg den EU-Parlamentspräsidenten wählten.

"Ich will für den Erhalt und die Weiterentwicklung der liberalen Demokratie kämpfen", schrieb der seit 1999 als EU-Mandatar tätige ÖVP-Politiker. Er wolle, dass "das Europäische Parlament bei jeder Entscheidung auf europäischer Ebene mit an Bord ist". "Und ich will, dass die Zusammenarbeit und das Miteinander mehr als je zuvor zum Programm des Parlaments werden", erklärte Karas. (APA, faso, 3.7.2019)