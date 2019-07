Service

Karte: Der Standard

Ausgangspunkt: Pürgg, Parkplatz am Ortseingang (800 m, Umkehrplatz).

Anreise: Mit dem Pkw: von Bad Mitterndorf oder Trautenfels auf der Salzkammergut-Bundesstraße (B145) bis ca. 200 m nördlich des Lawinentunnels bei Untergrimming. Dort nach Pürgg abbiegen und 1,4 km hinauf zum Ausgangspunkt.

Mit Öffis: Per Bahn von Attnang-Puchheim bzw. Bad Aussee oder Stainach-Irdning zum Bahnhof Pürgg. Von dort in ca. 10 min zu Fuß ins Ortszentrum.

Über die Himmelsleiter zur Schröflhütte

Vom Ausgangspunkt auf der asphaltierten Zufahrtsstraße nach Pürgg ca. 200 m retour (also vom Ort weg). Bei zwei Holzstadeln (je einer rechts bzw. links der Straße) rechts auf einen Wanderweg (Wegweiser "Dachsteinblick über Kirchweg", provisorische Holztafel mit Zettel: "Umleitung Himmelsleiter"). Vorbei an einer Kapelle, auf dem Wanderweg leicht bergauf, später mehr oder weniger auf derselben Höhe bis zu einer neuen Schotterstraße. Dort scharf rechts (Wegweiser "Himmelsleiter, Brandanger") und auf der Straße hinauf zu einer Gabelung. Nun links (Wegweiser "Himmelsleiter, Gindlhörndl, Dachsteinblick"), im Rechtsbogen zu einem Haus und links an ihm vorbei. Nach dem Haus scharf links abbiegen auf einen Wiesensteig (rot-weiß-roter Holz-Wegpfeil). Nach ca. 10 Höhenmetern folgen wir einem gelben Wegweiser ("Gindlhörndl über Himmelsleiter 1 1/4 h") steil aufwärts in den Wald, vorbei an einer Hütte, dann auf die Felswände im Norden zu ("Jungfrausturz"). Auf einer bewaldeten Rampe nach links in den Wandabbruch und über die "Himmelsleiter" (= Holzleiter mit Holzgeländer, nicht sonderlich steil und ausgesetzt). Noch ein Stück steil durch den Wald hinauf, dann quert man unter einer nassen Felswand vorbei. Wenig später erreichen wir eine Schulter und gleich dahinter eine Almwiese. Über sie zur unbewirtschafteten Schröflhütte (ca. 1.140 m, Brunnen).

Aufs Gindlhorn

Direkt vor der Schröflhütte über den Zaun (Überstieg) und nach links (Schild "Dachsteinblick, Gindlhörndl"). Dort setzt ein Fahrweg an, dem man ziemlich eben in den Sattel zwischen Brandangerkogel und Gindlhorn folgt. Unmittelbar nach dem Sattel, wo die Straße wieder beginnt, bergab zu führen, nach links auf einen Steig (Wegweiser "Gindlhörndl 30 min" – tatsächlich sind’s nur rund 10 min). Auf dem Steig steil bergauf, dann am Fuß von Felswänden schräg nach rechts oben (längere Holzleiter mit Geländer). Schließlich im Linksbogen hinauf aufs Gindlhorn (1.259 m). Das Gipfelkreuz ist etwas zum Tal hin vorgeschoben und vom geräumigen Gipfelplateau durch einen kleinen Einschnitt getrennt. Ängstliche verzichten lieber auf diese letzten zwei, drei Meter im Felsgelände.

Zum Gasthof Dachsteinblick

Vom Gindlhorn auf demselben Weg hinunter zum Fahrweg. Dort links (Wegweiser "Gasthof Dachsteinblick, Pürgg über Kirchweg"). Nach ca. 300 m, beim Fiedlermoos (gelbe Wegtafel), dreiminütiger Abstecher nach links zum Kleinen Hörndl möglich (ca. 1.140 m; kleines Gipfelkreuz und Bank). Von der Abzweigung zum Kl. Hörndl dem Fahrweg nach Norden folgen (gelber Wegweiser "Dachsteinblick"). Schon nach 5 Metern links auf einen Steig (Holzschild "Dachsteinblick"). Im Wald hinunter, später auf einem Karrenweg bis zu einer Gabelung. Dort links zu einer Aussichtsbank (Markierung, aber keine Tafel). Von ihr bringt uns ein Steig in Kürze hinunter zum Gasthof Dachsteinblick.

Rückweg nach Pürgg

Unmittelbar vor dem Gasthof links (Wegweiser: "Pürgg über Kirchweg"). Auf einem Steig hinunter (Markierungen beachten!) bis zu einem quer verlaufenden Karrenweg (bei einem Rastplatz mit zwei Bänken und Marienbild). Dort links hinunter (Wegweiser "Pürgg, Stainach"), bis wir wieder auf die neue Schotterstraße treffen. Hier links (Wegweiser "Pürgg") und nach ca. 200 m rechts auf den Steig, den wir schon vom Aufstieg kennen (Markierung, aber keine Tafel). Auf ihm zurück zum Ausgangspunkt.

Anforderungen: Für Jungfrausturz/Himmelsleiter und Gindlhorn-Gipfelabstecher Trittsicherheit und Schwindelfreiheit nötig, ansonsten einfach. Vorsicht am Gindlhorn-Gipfel (Steilabstürze)! Jungfrausturz im Sommer früh angehen (südseitig)!

Einkehr: Gasthof Dachsteinblick (unterwegs), Gasthof Mössner (Pürgg)

Karte: Freytag-&-Berndt-Wanderkarte WK 082