Sieger von 2013 will Akzente setzen und peilt zumindest eine Podestplatzierung an – Starke Kletterer am Start

Wien – Österreichische Radprofis haben heuer bereits mit starken Leistungen aufgewartet, für ein Quartett war die Nominierung für die Tour de France der Lohn. Bei der ebenfalls am Samstag startenden 71. Österreich-Rundfahrt sind aber nur zwei ÖRV-Fahrer mit Chancen in der Gesamtwertung dabei. Riccardo Zoidl hat 2013 schon gewonnen, Sebastian Schönberger fährt erstmals auf eigene Rechnung.

Zehn Teams der WorldTour (3) und der zweiten Division (7) nehmen in Wels den Prolog, ein 2,5-km-Einzelzeitfahren, in Angriff. In ihren siebenköpfigen Aufgeboten findet sich aber mit Matthias Brändle nur ein weiterer Österreicher. Der Ex-Stunden-Weltrekordler von Israel Cycling Academy hat beim Auftakt seinen ersten Tagessieg in der Heimat und das Rote Flyeralarm-Trikot des Führenden im Visier.

Zoidl will zumindest aufs Podest

Das will sich Zoidl nach der 6. und letzten Etappe am 12. Juli auf dem Kitzbüheler Horn überstreifen lassen. "Wenn man schon gewonnen hat, muss das mein Ziel sein", erklärte der 31-jährige Oberösterreicher. Der Familienvater wäre aber auch mit einem Podestplatz zufrieden. Nach zweijähriger Unterbrechung wieder bei einem WorldTour-Rennstall unter Vertrag, hat Zoidl heuer fünf Etappenrennen auf höchster Ebene bestritten und dabei zuletzt gute Etappen- (5. in Kalifornien) und Gesamt-Platzierungen (13. Kalifornien, 16. Romandie) erreicht.

Sein CCC-Rennstall hat Zoidl eine optimale Vorbereitung mit einem Höhentraining auf dem Kühtai ermöglicht und hat starke Unterstützung nominiert. So ist mit dem Spanier Victor de la Parte der Gewinner von 2015 dabei. "Ich bin froh, dass er im Team ist", sagte Zoidl der APA. "Ich bin heuer auch schon für ihn gefahren. Grundsätzlich ist das Rennen für mich geplant, aber wenn er bergauf schneller ist, werde ich nicht jammern."

Doch Zoidl geht davon aus, dass er auf den Schlüsseletappen des 874-km-Rennens, der Glockner-Bergankunft beim Fuscher Törl (4. Etppe am 10.7.) und am Schlusstag auf der steilen Horn-Straße zum Alpenhaus der stärkere ist. "Meine Form ist sicher sehr gut." Gesundheitliche Probleme bei der Dauphine-Tour (Aufgabe) und der Staatsmeisterschaft (großer Rückstand) sollten nach Zoidls Worten die Leistung nicht limitieren.

Internationale Konkurrenz

"Als Fahrer eines WorldTour-Teams hat man mehr Verantwortung", nannte Zoidl den Unterschied zum vorigen Engagement bei Felbermayr Wels. "Man muss aufmerksam fahren und bei der Österreich-Tour sicher mehr Akzente setzen." An Konkurrenz mangelt es freilich nicht. Movistar kommt mit Carlos Betancur, das Brändle-Team mit Vorjahressieger Ben Hermans (BEL) und Neri Sottoli mit Giovanni Visconti (ITA) und dem Ex-Horn-Sieger Dayer Quintana (COL).

In dem italienischen Team hat auch der heuer stark fahrende Oberösterreicher Sebastian Schönberger alle Freiheiten. "Ich konzentriere mich auf die 3. Etappe nach Frohnleiten und nach dem Glockner am nächsten Tag wird man sehen, wer für die Gesamtwertung infrage kommt", sagte der 25-Jährige.

Vorab sei ein Etappensieg für das Team das Ziel. "Wenn ich das schaffen sollte, wäre es umso schöner", meinte der Vierte der Staatsmeisterschaft. Doch Tageserfolge heimischer Profis bei der Ö-Tour sind rar. Der bisher letzte gelang Lukas Pöstlberger vor vier Jahren in Innsbruck.

Das Starterfeld komplettieren acht Rennställe der 3. Division, unter ihnen die sechs heimischen Continental Teams. Für Felbermayr Wels (mit Stephan Rabitsch), Team Vorarlberg (Daniel Geismayr) geht es vor allem um gute Etappenplatzierungen. (APA, 3.7.2019)

Alle Mannschaften

WorldTeams:

CCC Team, POL

Movistar Team, ESP

Team Dimension Data, RSA

Professional Continental Teams:

Arkea Samsic, FRA

Delko Marseille Provence, FRA

Gazprom Rusvelo, RUS

Israel Cycling Academy, ISR

Neri Sottoli – Selle Italia – KTM, ITA

Wallone-Bruxelles, BEL

Wanty – Gobert Cycling Team, BEL

Continental Teams:

Hrinkow Advarics Cycleang, AUT

Maloja Pushbikers, AUT

Sport.Land.Niederösterrech Selle Smp – St. Rich, AUT

Team Felbermayr Simplon Wels, AUT

Team Vorarlberg Santic, AUT

Tirol KTM Cycling Team, AUT

Vino – Astana Motors, KAZ

Wibatech Merx 7R, POL

Die Etappen der 71. Österreich-Radrundfahrt (876 km/16.322 Höhenmeter) von Samstag bis 12. Juli:

Samstag, 6. Juli (Start: 12.00 Uhr/Zielzeit ca. 15.00 Uhr): Prolog in Wels (2,5 km)

Sonntag, 7. Juli (13.00/ab 16.00 Uhr): 1. Etappe: Grieskirchen – Freistadt (138,8 km/2.147 Höhenmeter)

Montag, 8. Juli (11.00/ab 15.15 Uhr): 2. Etappe: Zwettl/NÖ – Wiener Neustadt (176,9 km/2.291)

Dienstag, 9. Juli (11.00/ab 15.15): 3. Etappe: Kirchschlag – Frohnleiten (176 km/3.752)

Mittwoch, 10. Juli (11.00/ab 13.45): 4. Etappe: Radstadt – Fuscher Törl (103,5 km/3.293)

Donnerstag, 11. Juli (10.45/ab 14.45): 5. Etappe: Bruck an der Glocknerstraße – Kitzbühel (162 km/2.619)

Freitag, 12. Juli (11.00/ab 13.40): 6. Etappe: Kitzbühel – Kitzbüheler Horn (116,7 km/2.215)

Die wichtigsten Bergwertungen:

3. Etappe: Semmering (2. Kategorie/992 m), Eibeggsattel (2./1.014 m), Teichalm (1./1.250 m)

4. Etappe: Dientner Sattel (1./1.370 m), Fuscher Törl (HC/höchste Kat./2.428 m)

5. Etappe: Gerlos (1./1.610 m), Niederau (2./832 m)

6. Etappe: Kitzbüheler Horn (HC/1.670 m)

Live-Übertragungen (jeweils letzte zwei Stunden) auf:

www.oesterreich-rundfahrt.at

www.alpentour.tv

www.skysportaustria.at

A1 Explore

Täglich Zusammenfassung auf ORF 1 (19.25 Uhr/1. und 2. Etappe bzw. 20.15 Uhr/ab 3. Etappe)