Peretz ist neuer Vorsitzender der Arbeiterpartei. Foto: APA/AFP/JACK GUEZ

Tel Aviv – Die sozialdemokratische Arbeiterpartei in Israel hat den langjährigen Parlamentsabgeordneten Amir Peretz zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Peretz hatte das Amt bereits von 2005 bis 2007 inne. "Dieser Abend soll den Herzen aller Bürger Hoffnung schenken, die Frieden lieben und soziale Gerechtigkeit", sagte Peretz laut einer Mitteilung in der Nacht auf Mittwoch.

Nach Medienberichten erhielt der 67-Jährige 47 Prozent der Stimmen. Er setzte sich damit gegen zwei deutlich jüngere Konkurrenten durch und löste den bisherigen Vorsitzenden Avi Gabai ab.

Gabai hatte nach dem schlechten Abschneiden der Arbeiterpartei (Avoda) bei der Wahl im April angekündigt, sich ganz aus der Politik zurückzuziehen. Damals holte die traditionsreiche Partei nur sechs Mandate.

Seit 30 Jahren Abgeordneter

Peretz wurde in Marokko geboren und zog 1988 das erste Mal in die israelische Knesset ein. Nach einem Bericht der "Haaretz" ist er aktuell der am längsten im Parlament sitzende Abgeordnete – mehr als 30 Jahre. Peretz war bereits Verteidigungsminister und Umweltminister sowie lange Jahre Vorsitzender des Gewerkschaftsdachverbandes Histadrut und Vorsitzender der Österreich-Israelischen Freundschaftsgruppe des Parlaments. Peretz ist verheiratet und hat vier Kinder, wie die Knesset auf ihrer Internetseite schreibt.

Bei der Parlamentswahl 2015 trat die Arbeiterpartei gemeinsam mit der Partei Hatnua (deutsch: "Die Bewegung") von Ex-Außenministerin Tzipi Livni an – und holte 24 Mandate. Sie wurden damit zweitstärkste Kraft im Parlament sowie führende Oppositionsfraktion. Im Jänner verkündete Gabai allerdings das Ende der Zusammenarbeit mit Livni. (APA, 3.7.2019)