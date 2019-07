Xiaomis Mimojis sehen Apples Memojis sehr ähnlich. Grafik: Apple/Xiaomi/Weibo

Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi ist für seine Apple-ähnlichen Designs bekannt – mit seinen Smartphones Mi 8 und 9 hat er sich stark an das Aussehen des Apple iPhone X gehalten. Anlässlich des nahen Verkaufsstarts des neuen Modells CC9, präsentiert das chinesische Unternehmen eine neue Funktion: die Mimojis.

Mi- und Memojis unterscheiden sich kaum

Das 3D Emoji-Feature des chinesischen Technologieherstellers erinnert jedoch stark an die Apple Memojis, mit denen Nutzer durch die Gesichtserkennungsfunktion des iPhone X, XR und XS Emojis in AR personalisieren, animieren und über iMessage verschicken können. Apple veröffentlichte sein 3D-Emoji Feature erstmals im September 2017 unter dem Namen "Animoji". Die erste Version des AR-Emojis war noch nicht personalisierbar, denn animiert werden konnten nur 12 Emojis – darunter Schweinchen, Füchse und Kothaufen. Das personalisierbare Memoji erreichte Apple Nutzer im Juni 2018.

Auch Xiaomi hatte im Mai 2018 ein ähnliches Angebot, "Mi Meng", präsentiert, mit dem ebenfalls Maskottchen wie Schweine, Pandas und Füchse zum AR-animierten Emoji werden konnten. Mit dem neuen, nun ebenso personalisierbaren Mimoji witterten chinesische Blogger jedoch eine Kopie des Apple Memojis. Starke Ähnlichkeiten sind etwa in der Verwendung der Farbpalette, Gestaltung der cartoonhaften Gesichtszüge und Auswahl der Gesichtsmerkmale zu finden.

Xiaomi wehrt sich gegen Kopie-Anschuldigungen

Xiaomi verteidigte sich infolgedessen in einem Statement und belegte anhand des Paketnamens der App, dass der Name Mimoji bereits im Mai als englischsprachiger Name für das Mi Meng Emoji verwendet wurde, und somit vor Apples Memoji, welches im Juni veröffentlicht wurde, im Umlauf war. Außerdem droht Xiaomis PR-Leiter Xu Jieyun, laut Gizmochina mit rechtlichen Schritten gegen weitere unbewiesene Nachahmungsvorwürfe.

AR-Emojis nichts neues

Mit der Idee eines AR-animierten Emojis, das durch Gesichtsmerkmale und Frisuren personalisiert werden kann, waren weder Apple noch Xiaomi die ersten – bereits im Februar 2018 brachte Samsung sein eigenes AR-Emoji auf den Markt. (hsu, 3.7.2019)